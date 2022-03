Alex & Me/ Su Italia 1 il film con Alex Morgan nei panni di sé stessa

Alex & Me, film di Italia 1 diretto da Eric Champnella

Alex & Me sarà trasmesso oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle ore 16.20 su Italia 1. Si tratta di un film per le famiglie prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto da Eric Champnella.

Nel cast del film troviamo la calciatrice statunitense Alex Morgan nei panni di sé stessa. Al suo fianco ci sono Siena Agudong, Matt Cornett, Andrew Rush, Lily Silverstein e molti altri ancora. Il film è diretto in maniera televisiva ma nonostante questo è protagonista di alcuni spunti davvero molto interessanti.

Alex & Me, la trama del film: un grande sogno

Il film Alex & Me racconta la storia di Reagan Willis, una giovane ragazza che studia presso un liceo locale con un grande sogno; diventare una celebre e brava giocatrice di calcio così come il suo idolo, Alex Morgan. Tanta è la venerazione verso la sportiva che tutta la sua camera è ricoperta da reliquie e poste che la ritraggono.

La strada che porta verso il raggiungimento dei suoi obbiettivi e il coronamento del sogno però si rivela ricca di ostacoli. Per prima cosa suo fratello è altrettanto bravo nel football, rischiando così di essere al centro dell’attenzione togliendo interesse proprio nei confronti della giovane. Inoltre, la sua acerrima rivale Claire cerca in ogni modo di rovinare la sua ambizione.

Viste le circostanze Regan rischia seriamente di abbandonare le per sempre le sue ambizioni ma la sua situazione ha un cambio radicale; dopo aver ricevuto un fortuito colpo in testa, partono una serie di situazioni destinati a cambiare per sempre il suo destino.

