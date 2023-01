Alex Migliorini e il marito Puggy si sono lasciati/ L’ex Uomini e donne svela…

Alex Migliorini e la fine del matrimonio con il marito Puggy

Alex Migliorini è stato il secondo tronista gay della storia di Uomini e Donne. Dopo l’avventura sul trono che si concluse con la scelta di Alessandro D’Amico. Dopo la fine della storia con quest’ultimo Alex ha ritrovato l’amore con Puggy con cui è poi convolato a nozze. Oggi, però, a distanza di pochi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine del matrimonio. Dopo essere stato in silenzio, l’ex tronista ha deciso di parlare raccontando ai propri followers cos’è successo nella propria vita privata annunciando la fine della storia con Puggy con cui è rimasto in ottimi rapporti.

“Ciao a tutti oggi è una giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo cosi tanto tempo mi sembra corretto dirvi quello che è successo. La verità è che con lui è finita già da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme“, le parole di Alex.

Nuovo amore per Alex Migliorini?

Dopo la fine del matrimonio con Puggy, Alex Migliorini ha raccontato di aver conosciuto anche un’altra persona che, però, non è più al suo fianco. “Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona, ho provato a dare una possibilità anche a questa storia ma purtroppo non è andata bene“, ha raccontato l’ex tronista.

“Non smetterò mai di credere nell’amore ma credo sia soprattutto importante amare noi stessi, costruire il proprio futuro ed investire tempo, risorse ed energie per crescere ed ottenere il massimo da noi stessi anche per scoprire cos’ha di bello la vita in serbo”, ha concluso Alex come riporta Biccy.

