Alex Nuccetelli escluso dai reality “dico solo la verità”/ Stoccata a Ilary Blasi?

Alex Nuccetelli escluso dai reality: “Non sarò il migliore, ma…“

Emergono nuovi retroscena sui rapporti tesi tra Ilary Blasi ed Alex Nuccetelli, ulteriormente incrinati dopo la rottura tra la conduttrice e Francesco Totti. Il grande amico dell’ex calciatore è stato infatti da lei diffamato per aver diffuso, sui social e nel corso delle sue ospitate televisive, notizie false e diffamatorie. Il body builder e pr romano ha contrattaccato spiegando, su Instagram, come la conduttrice abbia cercato in tutti i modi di intralciarne la carriera ostacolando la sua partecipazione ad alcuni reality Mediaset.

Alex Nuccetelli ha spiegato nel dettaglio la questione ai fan, incuriositi da questo inedito retroscena, con alcuni video condivisi su Instagram: “Non mi ritengo il numero uno dei reality, anche se gli autori sono abbastanza soddisfatti dei miei casting quando li facciamo. Non sarò il migliore, ma sicuramente non sono neanche il peggiore. La prima volta sono stato etichettato molto bene dagli autori, poi alla fine arriva una chiamata di Mediaset e mi dice: ‘Ci sono difficoltà, bisogna aspettare che cambi la conduzione’“.

Alex Nuccetelli, c’è lo zampino di Ilary Blasi? Lo sfogo su Instagram

Alex Nuccetelli rivela infatti di essere stato vicinissimo al Grande Fratello Vip, salvo poi essere escluso all’ultimo e dirottato su un altro reality, L’Isola dei Famosi. Ma anche in questa seconda occasione non è stato selezionato: “Il mio lavoro è fatto di conoscenze, non mollo il colpo. Mi garantiscono che farò quel reality. Arriva il reality e mi vengono a dire che ero stato scelto per L’Isola, quindi il mio impiego mi slittava per L’Isola. E dico: ‘Vabbè, la farò’. Arriva il momento dell’Isola, mi chiamano e mi dicono che su di me c’è un passato burrascoso“.

Il pr romano ritiene dunque che, dietro, ci sia lo zampino di Ilary Blasi come aveva anche spiegato in precedenza su Instagram: “Io porto solo a galla la verità, e quello che è successo a me è qualcosa di inenarrabile. Non puoi mai pensare che possa diventare un tuo nemico, o che comunque vada ad intralciare il tuo cammino anche professionale, una persona a cui hai dato un profondo bene“. Infine lancia una stoccata all’attuale edizione del Grande Fratello Vip: “Entra gente che dice ‘C’era Renato Zero davanti e dietro io’. Ma avete visto chi lo fa? Con tutto il bene del mondo. Traete voi le vostre conclusioni“.











