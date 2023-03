Alex Nuccetelli svela cosa pensa della coppia Ilary e Bastian: “Ho visto le foto e…”

Alex Nuccetelli ha scoperto che Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller sono stati presso il suo locale. La conduttrice ha fatto un passo enorme con l’imprenditore tedesco, invitandolo al compleanno della figlia Isabel. Sebbene si è detto “perplesso” che l’ex moglie del suo migliore amico Totti fosse nel suo ristorante, il pr romano ha raccontato cosa pensa della coppia.

Alex Nuccetelli/"Ilary e Bastian? Mai viste queste dimostrazioni d'affetto con Totti"

Ai microfoni di Novella 2000, il body builder dichiara di non aver incontrato di persona il nuovo compagno della Blasi: “Le foto che ha postato su Instagram, con dimostrazioni di affetto così accentuate non le ho mai viste con Francesco, nemmeno i primi tempi. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi Bocchi e tra lei e il nuovo compagno“. Dunque, il migliore amico dell’ex numero dieci vede la rinascita dei due ex coniugi affianco ai nuovi compagni.

Alex Nuccetelli: “Sono stato a cena da Totti e Noemi e…”

Alex Nuccetelli, ai microfoni di Novella 2000, ha parlato del suo migliore amico Francesco Totti e di come procede la sua storia d’amore: “Benissimo! Quando gli ho scritto, quella sera, era a Dubai per un torneo di padel. Quando è tornato sono andato a cena a casa sua, da lui e Noemi“.

E ancora: “La verità? Sono arrivato quando era tutto pronto, ma Noemi credo che si dia da fare. Hanno una signora che li aiuta, ma non credo che dorma lì. La casa di cui si è molto detto è bellissima, ma non so quanto ci rimarranno“. A proposito di questo, il pr romano ha svelato che Totti e Bocchi stanno per traslocare in una casa più grande.

