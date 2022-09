Alex Nuccetelli: “Totti? Negli ultimi anni era triste e pensieroso”/ “Con Noemi è rinato! Ilary invece…”

Alex Nuccetelli commenta l’intervista di Francesco Totti: “Non sono a conoscenza di quello…”

Alex Nuccetelli interviene sull’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. L’amico dell’ex capitano della Roma è stato ospite del programma “I fatti vostri” e in questa occasione è tornato anche a parlare della storia tra Totti e Noemi Bocchi. Alex Nuccetelli ha dichiarato di aver notato negli ultimi mesi un cambio di atteggiamento da parte di Totti che ha sempre dispensato buonumore con gli amici.

Qualcosa però si deve essere rotto perché Nuccetelli ha rivelato di aver notato in lui qualcosa che ha fatto impensierire anche gli altri amici: “Negli ultimi anni Francesco ha avuto un momento particolare in cui noi amici lo abbiamo visto triste e pensieroso più del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa ma lui è discreto ed è difficile capire quello che pensa soprattutto in relazione a Ilary che ha sempre rispettato. Quando gli chiedevamo di venire a delle serate lui diceva che doveva sempre chiedere a Ilary. Francesco è molto attaccato alla sua famiglia”. Alex Nuccetelli tornando all’intervista rilasciata da Totti ha poi chiarito di non sapere se a tradire per prima sia stata davvero Ilary Blasi: “Non sono a conoscenza di quello che ha fatto lei prima di lui”.

Alex Nuccetelli è stato il Cupido nella storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ospite del programma “I Fatti vostri”, Alex ha ripercorso quei momenti spiegando che durante una serata a biliardo, Totti stava guardando il programma Passaparola. In quel momento, fece la sua apparizione in tv Ilary Blasi e Francesco rimase colpito dalla sua bellezza. A quel punto chiese subito a Nuccetelli di volersi mettere in contatto con lei ma Alex le disse che già conosceva Ilary in quanto frequentava da ragazza le sue serate e la sorella Silvia faceva la pr. In quel momento però Ilary era impegnata in quanto conviveva a Milano con un ragazzo di cui era molto innamorata. Pertanto quando Nuccetelli la chiamò per organizzare un incontro Ilary gli diede un due di picche sottolineando di non essere interessata ai calciatori.

Al termine della telefonata però riuscì a fare una promessa dicendo a Nuccetelli che quando sarebbe venuta a Roma avrebbe potuto incontrarlo. Al primo incontro in un pub sulla Nomentana, Ilary rimase colpita da quel ragazzo. Nello stesso periodo, Ilary Blasi aveva notato che il suo ragazzo di Milano aveva un comportamento sospetto e mesi dopo scoprì un tradimento. Fu quello il momento in cui Ilary decise di voltare pagina con Totti. In merito alla storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, Nuccetelli ha confidato: “La storia con Noemi è iniziata quest’anno e si sono frequentati prima. Lei è una brava ragazza e Francesco ha avuto una rinascita. Non so se lui è innamorato di Noemi”.











