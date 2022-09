Francesco Totti “Ilary Blasi non ha mai capito molto di calcio”/ “Io fragile ma lei…”

Anche quando ha parlato di calcio nell’intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha citato la moglie Ilary Blasi. Lo ha fatto parlando del 26 giugno 2006, quindi del gol contro l’Australia ai Mondiali: “C’era pure Ilary. Io segnai e inquadrarono lei, in mondovisione. Fu l’unica partita che venne a vedere in Germania, prima della finale”. Lo ha fatto anche parlando del suo addio al calcio, perché in quel momento si è sentito trascurato dalla moglie: “I romanisti non mi hanno mai lasciato solo”, ha rimarcato l’ex attaccante della Roma.

Ilary Blasi è tornata nei suoi ragionamenti anche quando si è parlato dei dissidi con Luciano Spalletti, quando era allenatore della Roma. La moglie, infatti, intervenne in sua difesa, definendo il tecnico “piccolo uomo”. Francesco Totti allora ha commentato: “Fece tutto da sola. Voleva proteggermi, ebbe una reazione quasi materna. Di pallone non ha mai capito molto”.

FRANCESCO TOTTI “ERO FRAGILE, ILARY BLASI NON HA CAPITO…”

Francesco Totti lasciò la Roma e il calcio, poi la rottura traumatica con la vecchia proprietà del club giallorosso. Era come lasciare la propria casa. “Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”, ha detto al Corriere della Sera. Lui giocava in Serie A da quando aveva 16 anni; quindi, si è dovuto abituare e adattare ad un’altra realtà, all’assenza di adrenalina e fatica. Aveva paura, perché il suo orizzonte si è rivelato improvvisamente ignoto. Una situazione che contrastava con l’aria che dava di sé, quasi spavalda e strafottente.

Ora Francesco Totti si ritrova a dover gestire una separazione complicata, anche per come si stanno evolvendo le cose da quei due comunicati in cui lui e Ilary Blasi hanno annunciato la loro rottura. “Avrei preferito un comunicato solo, firmato da tutte e due, per dire che avevamo provato a superare le difficoltà ma non ci eravamo riusciti. Ilary non ha voluto”. E ha spiegato perché: “Era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo. Così ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no”.











