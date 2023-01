Alex Rina e Sophie Scott fidanzati?/ A letto insieme: il video scatena il web

Alex Rina e Sophie Scott fidanzati?

L’ex allievo di Amici, Alex Rina, ha trovato l’amore in Sophie Scott? La cantante, con il suo gruppo Sophie and the Giants, ha collaborato proprio con Alex con il quale sarebbe nata una bella sintonia. Un feeling che è stato notato anche da Maria De Filippi che, al termine dell’esibizione dei due nello studio di Amici sulle note del singolo “Dire, fare, curare”, ha detto: “Vi trovo anche belli insieme. Non come fidanzati Alex, non sto facendo gossip. Mi piacciono le vostre voci insieme, davvero”.

Le parole della conduttrice hanno scatenato rumors e commenti da parte dei fan di Alex che hanno cominciato a monitorare il suo profilo Instagram. Tra le storie pubblicate dal cantante è così spuntato un video che ha scatenato i commenti e l’entusiasmo dei fan a cui, a quanto pare, la coppia piacerebbe.

Il video di Alex e Sophie Scott insieme

Alex e Sophie, in una storia pubblicata su Instagram, si mostrano insieme mentre, sotto le coperte, bevono una bevanda calda per riscaldarsi dal freddo. Pochi secondi che hanno scatenato i fan che, non solo hanno pubblicato il video in questione sui social, ma hanno espresso il proprio entusiasmo per un’ipotetica storia futura.

Alex che, nella scuola di Amici aveva trovato l’amore con la ballerina Cosmary con cui la storia è durata qualche mese prima della rottura, ha ritrovato l’amore proprio con la cantante? I due non parlano del loro rapporto ma continuano a lasciare commenti sotto i reciproci post.

