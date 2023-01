Amici 22, Maddalena Svevi rischia il serale/ Prof Emanuel Lo: “Cosa ti succede?”

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo sfida Maddalena Svevi: il motivo

Maddalena Svevi rischia di rivelarsi eliminata ad Amici 22 di Maria De Filippi, e a palesarlo é il suo stesso mentore, Emanuel Lo. L’insegnante di ballo che l’ha fortemente voluta e promossa al talent show di Canale 5 dichiara ufficialmente in crisi la sua allieva. Questo, in una messa in discussione del talento della ballerina che lui registra in un videomessaggio rivolto alla diretta interessata, come emerge alla messa in onda del rinnovato daytime del talent datato 31 gennaio 2023.

Amici 22: Maddalena Svevi eliminata? Celentano la convoca/"Bambola sexy o assassina?"

“Cara Maddalena cosa ti sta succedendo? -esordisce Emanuel Lo nel suo rvm, che suggella la nuova sfida di Maddalena Svevi, quella di confermarsi un talento, meritevole del banco di ballo e un posto al serale del talent in partenza nella primavera 2023, dopo la crisi-… ad una puntata brillavi e poi tornavi opaca”. Il prof si dichiara combattuto dal momento che non é più certo di voler confermare la Svevi al serale di Amici 22: “non posso più permettere che una mia allieva abbia un rendimento altalenante e nebuloso -prosegue il prof rivolgendosi alla ballerina-. Da adesso devi camminare e senza protezioni”.

LDA: web in tilt per lo spoiler di Se poi domani/ "Tu che disegni i silenzi a matita"

Emanuel Lo mette alla prova Maddalena Svevi e…

Da qui, quindi, la scelta del prof di assegnarle un compito, ovvero una choreo di latino contaminato, dove Maddalena Svevi é chiamata a sfoderare le sue carte in gioco per poter ottenere l’accesso al serale di Amici 22: “non mi deludere e fammi vedere la Maddalena dell’inizio…-é la richiesta del mentore avanzata in chiusura alla pupilla-, il click lo devi fare tu… la choreo di latino contaminato l’assegno per rendermi conto dei tuoi limiti, anche nelle altre discipline”.

Riuscirà, quindi, Maddalena Svevi a far ricredere il professore di danza sul suo conto e a superare l’arduo compito per l’ambito posto al serale di Amici 22 di Maria De Filippi?

Amici 22, Maddalena entra in crisi ma i compagni la ignorano/ Web si infuria

© RIPRODUZIONE RISERVATA