Alexandra La Capria e Cristina Congiunti, ex moglie e moglie di Francesco Venditti/ I 4 figli dell’attore

Francesco Venditti, oltre ad essere un noto attore del piccolo e grande schermo, è anche un premuroso ed affettuoso papà. Poco restio a raccontare la propria vita privata, spesso tenuta lontana dai riflettori, il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo è padre di quattro figli avuti da due differenti matrimoni. Il primo è stato celebrato al fianco della ex moglie Alexandra La Capria, attrice, sceneggiatrice e figlia di Raffaele La Capria e di Ilaria Occhini. Dal loro amore sono nati Alice e Tommaso, i primi due figli dell’attore.

Francesco Venditti, dopo il matrimonio naufragato, ha conosciuto e si è sposato con Cristina Congiunti. La sua attuale moglie non è un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo, non facendo questo di lavoro. La coppia ha avuto due bambini, Leonardo e Mia, ovvero il terzo e il quarto figlio dell’attore.

Francesco Venditti e i 4 figli: “Sono un papà che guarda dall’alto“

Francesco Venditti è un padre premuroso e ha osservato da vicino la crescita dei suoi 4 figli. Uno di loro, la primogenita Alice, avrebbe addirittura deciso di seguire le orme del padre diventando doppiatrice e cimentandosi nel teatro. In un’intervista del 2019 rilasciata ad Amica, Venditti si era così espresso sui suoi figli e su quella che potrebbe essere la strada professionale di ognuno di loro.

“Non so come mi vedano. Io sono un papà che guarda dall’alto, ma non mi devi tradire. Tommaso di 19 anni canta ed è un fico. Alice a 21 anni fa l’università, teatro e la doppiatrice. Sono i figli che ho avuto dalla mia ex compagna, la sceneggiatrice Alexandra La Capria… Leonardo ne ha 4, e piano piano forse porterò anche lui nel doppiaggio. Intanto glielo insegno, poi vediamo quello che succede. Mia ha solo 4 mesi, c’è tempo… Spero di non rovinare loro la vita…“.











