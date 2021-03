Alexandra, Paul Jr, Jacqueline, Nancy Corinne e Christine/ I figli di Nancy Pelosi

Alexandra, Paul Jr, Jacqueline, Nancy Corinne e Christine sono i figli di Nancy Pelosi, ospite questa sera della trasmissione “Che tempo che fa”, in onda su Rai Tre e condotta, come di consueto, da Fabio Fazio. Alcuni degli eredi della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America godono anche di una discreta fama dall’altra parte dell’Atlantico. Ad esempio, Alexandra, la più giovane dei cinque figli di Nancy Pelosi, è una giornalista, documentarista e scrittrice, sposata con il collega giornalista, avvocato e corrispondente dagli Stati Uniti olandese Michiel Vos.

Alexandra è mamma di due ragazzi, di nome Paul e Thomas, e in “Spotlight On” ha parlato della vita solitaria di un documentarista e di come essere ingenui e ancora non conosciuti sia la migliore e ideale caratteristica per un documentarista: “Sembra che ogni documentario sia stato fatto, ma non è vero. Il prossimo grande film documentario sarà realizzato da qualcuno di cui ancora non si conosce il nome”.

CHI SONO I FIGLI DI NANCY PELOSI

Volgendo lo sguardo agli altri figli di Nancy Pelosi, poi, si scopre che Christine è una stratega politica del Partito Democratico americano della California, oltre a essere l’autrice di “Campaign Boot Camp” (2007), una guida per una campagna elettorale di successo. La donna ha ha sposato Peter Kaufman il 16 febbraio 2008, da cui ha avuto una figlia un anno più tardi. Appassionata di baseball, Pelosi vive a pochi passi dallo stadio dei San Francisco Giants e fa parte del consiglio di amministrazione del Giants Community Fund. Christine Pelosi è stata anche membro del consiglio e direttore esecutivo ad interim dei Giovani Democratici d’America (2011). Inoltre, è stata membro volontario del consiglio per il National AIDS Memorial Grove e il New Leaders Council. Per quanto concerne gli altri figli di Nancy Pelosi, vale a dire Paul Jr, Jacqueline e Nancy Corinne, le informazioni su di loro sono davvero ridotte all’osso e non si conoscono ulteriori dettagli sulle loro vite. Chissà che non sia proprio la loro madre a svelarne qualcuno questa sera…

