Alexandra Rosati: “Mamma Adriana Faranda? Non sapevo fosse brigatista”/ “Agnese Moro la sua migliore amica”

Alexandra Rosati ha alle spalle una vita complicata. Chiamata così in onore della rivoluzionaria marxista Aleksandra Michaijlovna Kollontaj, la donna oggi ha 53 anni e una figlia di 16 anni, Ottavia. È lei l’unica figlia dell’ex brigatista Adriana Faranda, la stessa che fece parte del rapimento di Aldo Moro e della strage di via Fani. L’unica che, dopo i 55 giorni, si dissociò dai compagni perché non voleva che il segretario Dc venisse ucciso. Il padre di Alexandra invece è Luigi Rosati, ex dirigente di Potere Operaio. Del 16 marzo del 1978, giorno della Strage di Via Fano, non ricorda nulla: “Ero solo una bambina”, racconta a Repubblica. Ricorda bene però quando un anno dopo “vennero a cercare mia madre… Dormivo nel lettone con nonna Rosa, la madre di mamma. Sono cresciuta con lei, perché mia madre prima di diventare una latitante era stata in clandestinità per anni. E con mio padre si erano lasciati subito”.

Strage di Erba/ Riccardo Bocca: “La storia di Rosa e Olindo riguarda tutti i cittadini italiani”

Per lei quella notte fu “terribile. Ricordo ancora il freddo col pigiamino indosso e gli agenti che entravano in tutte le stanze”. Fino a quel momento sulla mamma le avevano solo detto “bugie. Che mamma e papà vivevano a Milano. Ogni tanto arrivava un pacco: c’erano dei giochi. Il pacco lo preparavano nonna e zio Fabio, il fratello piccolo di papà che mi ha fatto da padre. È morto a 50 anni. Poi mi facevano anche scrivere delle letterine da spedire ai miei”. Lei non immaginava nulla sulla vita della Faranda: “Non sapevo che mamma fosse una brigatista…Però avevo quella sensazione. Sa quando da ragazzini si scrive a Babbo Natale e uno pensa “Ma esisterà davvero?””. Agli amici raccontava “che i miei lavoravano all’estero. Poi quando mamma è stata arrestata, c’era poco da inventare… Non posso dimenticare la faccia delle madri quando venivano a casa a riprendersi i figli. Sul citofono c’era scritto: Faranda”.

59enne con problemi psichici uccide la madre 85enne/ Firenze, la lite poi lo strangolamento

Alexandra Rosati: “Mamma cominciò la clandestinità per me”

Cresciuta con la nonna Rosa, madre della mamma Adriana Faranda, Alexandra Rosati non sapeva chi fosse la donna che le aveva dato la vita. Quando era piccola, la nonna cercò di farle respirare un po’ di normalità, così come l’altra nonna, Lilla, la madre del papà. “Alle elementari fu difficilissimo. Le suore non riuscivano a creare alcun contatto con me. Poi mi ammalai: bronco-polmonite. Fu un periodo bellissimo! Ricomparve papà, uscito dalla clandestinità si sedeva sul letto e mi coccolava, mi leggeva le favole”. La loro storia viene riportata in Esterno Notte, la serie tv di Marco Bellocchio che racconta il rapimento di Aldo Moro. Nelle immagini c’è anche lei, bambina. La serie, Alexandra l’ha vista “con mamma. Sedute una accanto all’altra”. Come si vede in una scena, lei trova una pistola nel comodino: “Ho chiesto a mamma se fosse accaduto davvero. “Sì”, mi ha risposto. Ed è lì che ha deciso per la clandestinità. Aveva paura per me”.

Omicidio Nizza Monferrato, 18enne ammazza il papà/ Giallo sul movente: accoltellato dopo lite

La serie, racconta Alexandra, è piaciuta ad Adriana Faranda ma “credo non si sia esposta per non dare un dispiacere ad Agnese Moro, la figlia di Aldo, che adesso — dopo un lungo percorso di giustizia riparativa cominciato nel 2010 — è diventata la sua migliore amica” spiega a Repubblica. Nel giorno in cui la mamma fu arrestata “lo scoprimmo dai telegiornali: a casa tutti cominciarono a piangere mentre io saltavo di gioia, ero felicissima… Finalmente la rivedevo”. Le due qualche tempo dopo si rividero, con un vetro a dividerle. Nello stesso carcere c’era anche il papà: “Passavo dall’ala femminile a quella maschile di Rebibbia. A papà non sapevo che dirgli… Era un estraneo”.

Alexandra Rosati: “A mamma non perdonavo una cosa”

Negli anni “ho recuperato il rapporto, lui vive a Parigi. Ed è incredibile quanto ci assomigliamo, senza aver mai condiviso la vita insieme” racconta la figlia di Adriana Faranda a Repubblica. Con la mamma, invece, “è stato più difficile…Provavo rancore. Poi, con gli anni, le cose sono migliorate”. Alexandra non riusciva a perdonarle di “non essere mai stata la sua priorità. Eppure, so che lei mi ha voluto davvero… Era rimasta incinta a 20 anni. Mamma e papà si erano conosciuti alla Sapienza. Erano belli, bellissimi, di buona famiglia. Questo per dire che, se volevano, potevano fare altre scelte riguardo a me. Invece sono nata e si sono sposati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA