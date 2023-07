Alexandra Saint Mleux, chi è la nuova fidanzata di Charles Leclerc/ Prima uscita pubblica a Wimbledon

Charles Leclerc a Wimbledon con la nuova fidanzata Alexandra Saint Mleux

Finito il weekend di gara a Silverstone, in Inghilterra, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è trattenuto qualche giorno in più del previsto nel Regno Unito per partecipare – nella giornata di lunedì 10 luglio – ad una partita dello storico torneo di Wimbledon, che proprio in questi giorni è nelle fasi cruciali del tabellone, con gli ottavi di finale andati in scena lunedì e i quarti tra ieri e oggi. Il monegasco Charles Leclerc, in compagnia dell’amico e collega dell’Alpine Pierre Gasly, non sono nuovi alle partite di tennis, a cui hanno già preso parte in più occasioni, soprattutto durante il torneo di Monaco dove il pilota della Ferrari è sempre ospite gradito.

Stavolta, però, i due amici hanno presenziato allo storico evento inglese insieme alle rispettive fidanzate. Da una parte Kika Gomes, modella portoghese di 20 anni che da oltre un anno è ufficialmente fidanzata con il pilota francese, mentre dall’altra – la nuova ragazza di Charles Leclerc: Alexandra Saint Mleux, studentessa 21enne. Per la coppia si tratta della prima uscita ufficiale, ma i due sono da tempo paparazzati insieme e mancava solo una conferma come quella di Wimbledon per rendere la coppia “sicura” al cento per cento.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux erano già stati paparazzati insieme

Charles Leclerc era single dalla fine del 2022 ed era stato paparazzato in compagnia di Alexandra Saint Mleux fin dai primissimi mesi di quest’anno e i due si erano fatti vedere insieme soprattutto in occasione del weekend del Gran Premio di casa del pilota, a Monaco, dove lei era stata avvistata anche nel paddock. Con Wimbledon, dove la bellissima studentessa non è sicuramente passata inosservata, sono terminati quindi i dubbi sull’ufficialità della nuova coppia, tra chi sui social apprezza l’eleganza della ragazza e chi nota una certa somiglianza con Charlotte, la storica ex del pilota della Ferrari.

Alexandra Saint Mleux è una studentessa di storia dell’arte, vive in Francia, ma ha sempre frequentato il jet-set del Principato. In più è molto popolare su TikTok e non ha mai rivelato troppi dettagli riguardanti la sua vita privata. Nel momento in cui i Charles Leclerc e la ragazza hanno varcato insieme la soglia dell’All England Club è stato subito chiaro, però, che non avessero più intenzione di nascondersi.











