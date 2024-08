Frecce tricolori, niente appuntamento al Gran Premio d’Italia: saranno impegnate negli usa

Si avvicina il ritorno del grande appuntamento con il Gran Premio d’Italia 2024 di Formula Uno a Monza, uno degli eventi più attesi del calendario degli appassionati di motori, che però quest’anno dovranno mandare giù un boccone amaro, visto che non andrà in scena il consueto spettacolo delle frecce tricolori. Il motivo? La pattuglia acrobatica sarà infatti negli Stati Uniti per degli impegni internazionali che di conseguenza impediranno lo spettacolo sopra i cieli della Brianza.

Il giornale di Monza e Brianza ha svelato altri dettagli e retroscena sull’assenza delle frecce tricolori prima della gara di Monza, che saranno chiamate a tenere alta la bandiera italiana in un altro contesto: “Quest’anno, però, il destino ha portato le Frecce Tricolori oltreoceano. Impegnate in una serie di esibizioni negli Stati Uniti, rappresenteranno l’Italia su un altro palcoscenico internazionale, contribuendo a rafforzare i legami tra i due Paesi e a promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Gran Premio d’Italia 2024, la Ferrari sogna il colpaccio senza Frecce tricolori

Saranno assenti giustificate le Frecce tricolori, ci sarà invece la Ferrari che tenterà il colpaccio nel Gran Premio d’Italia 2024 con Leclerc che nei prossimi giorni ha detto che rivelerà se ci saranno i margini per poter sognare oppure le auto italiane dovranno accontentarsi di una gara senza troppe pretese al Gran Premio d’Italia 2024. Non ci saranno le Frecce tricolori, ma l’organizzazione ha comunque optato per uno spettacolo in grado di intrattenere la folla presente in Brianza, il sorvolo sarà sostituito dalla performance del dj Meduza, pronto a intrattenere i presenti.

Parliamo di un terzetto musicale capace di raccogliere numeri impressionanti non solo in Italia ma nel mondo e al Gran Premio d’Italia 2024 sostituiranno le Frecce tricolori, chiamate a rappresentare i colori italiani negli USA, in attesa di ritrovarle il prossimo anno all’evento automobilistico già atteso in Italia.