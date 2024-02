Alfa: “Alle medie venivo bullizzato”/ “Ancora oggi mi porto dietro l’insicurezza sul mio aspetto fisico”

Alfa dopo Sanremo 2024: “Non voglio fare il cantante per tutta la vita“

Il Festival di Sanremo 2024 è stata l’occasione della vita per tanti giovani artisti emergenti, fortemente voluti da Amadeus sul palco dell’Ariston. Anche Alfa ha fatto il suo debutto nella kermesse, con un brano, Vai!, pop e orecchiabile che sta scalando le classifiche ed è uno dei più trasmessi in radio. In un’intervista rilasciata a Oggi, il cantante genovese ha parlato di questo successo, della commovente esibizione al fianco di Roberto Vecchioni nella serata delle cover e del suo futuro, del quale rivela: “Non voglio fare il cantante per tutta la vita“.

Quasi a sorpresa, Alfa (pseudonimo di Andrea De Filippi) ha ammesso di non voler fare della musica una vocazione per la vita, ma di voler esplorare nuove strade creative raggiunta una certa età: “Non vorrei mai arrivare al punto in cui le nuove canzoni non interessano nessuno e la gente viene ai concerti solo per sentire quelle vecchie. Vorrei arrivare a quarant’anni e poi cambiare completamente, rimanendo nell’ambito creativo. Sono fan dei film d’animazione, mi vedrei a lavorare alla Disney“.

Alfa, la musica e il bullismo subito: “Alle medie ero grasso e timido e…“

Alfa, nel corso dell’intervista, ha raccontato com’è nata la sua passione per la musica: “Ho iniziato a suonare la chitarra da piccolo, poi alle medie ero in una band. Al liceo, grazie al rap, ho scoperto di avere una voce. Facevo le battaglie di freestyle. Per me era una rivalsa perché sono sempre stato sfigato“. Il cantante ha infatti ammesso di aver sofferto di bullismo: “Alle medie ero grasso e timido, venivo bullizzato. Quando torno a Genova con i bulli di allora ci vediamo, ci salutiamo. Uno mi ha chiesto anche un accredito per un concerto ed è venuto con la fidanzata. A 14 anni siamo tutti un po’ stron*i, li ho perdonati. Ancora oggi però mi porto dietro l’insicurezza sul mio aspetto fisico“.

Gli episodi di bullismo hanno lasciato in lui cicatrici ed insicurezze, ora curate in diversi modi: “Vado in analisi e mi sfogo con gli amici. Poi faccio le cose con metodo: per prepararmi al festival mi sono messo a dieta, facevo palestra, corsa, pilates e cantavo la mia canzone anche venti volte al giorno, contro l’ansia“.











