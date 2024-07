Alfa e la rivincita contro chi non credeva in lui: dal successo a Sanremo a Battiti Live 2024

Sanremo sembra ormai un lontano ricordo, perché Alfa, dopo la kermesse sanremese, ha collezionato successi uno dopo l’altro, conquistando il grande pubblico con concerti e ospitate in piazze e in tv. Da “Bellissimissima” a “Vai e Vabbè Ciao”, il giovane cantante genovese ha dimostrato a se stesso e ai suoi fan che non può più essere considerato solo un fenomeno del web. E questa sera, a Battiti Live 2024, Alfa è atteso da una folla festante.

Eppure, prima che la sua popolarità esplodesse, Alfa era alle prese con i classici timori da debuttante e non era certo che dopo Sanremo le cose sarebbero andate meglio. Durante quel periodo, Alfa ha persino limitato i commenti sui social per contrastare gli hater e chi voleva riportarlo coi piedi per terra. “L’ho fatto per stare sereno”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

Il dimagrimento lampo prima di Sanremo: “Persi dieci chili, il successo è tossico per natura”

“Ho perso dieci chili, provato e riprovato. Quello che dovevo fare, l’ho fatto. Ero lì solo per vedere cosa poteva succedere”, dice Alfa a proposito di Sanremo. Un’esperienza che, anche grazie al duetto con Vecchioni, gli ha dato uno slancio importante, facendolo arrivare a un pubblico più ampio. Come cantante, Alfa sente di aver bruciato le tappe troppo presto, ma oggi è felice di quanto ha costruito.

“Mi sono esibito dappertutto, davanti a cinquanta persone, nelle gelaterie. Ho imparato a familiarizzare con il pubblico, anche quello diffidente, e con me stesso. Ma il successo è tossico per natura: porta con sé pensieri, alti e bassi emotivi, critiche e pressioni che cambiano”, ha detto a Vanity Fair.