Alfa/ Ecco cosa c’entra il cantante col mondo della pallavolo

Alfa salirà sul palco di Battiti Live per questo è curioso tornare a parlare di alcuni aspetti legati alla sua vita. Per esempio sapete cosa c’entra con il mondo della pallavolo? Ormai da anni il ragazzo è fidanzato con Sofia Marco. Questa splendida ragazza gioca a pallavolo da tempo a livelli molto alti riuscendo a diventare una leader della Serteco Volley School di Genova. A svelare la loro storia d’amore è stata proprio la ragazza che ha pubblicato su Instagram una foto di un loro bacio quando stavano già da tempo insieme. Precedentemente in molti avevano sostenuto che potesse esserci una relazione tra il cantante e una delle ragazze apparse nel video di Cin Cin, Virginia Montemaggi. I due avevano però sempre smentito e ora si è capito in parte anche il perché.

Chi è Alfa, la vita e la carriera

Alfa è un giovane rapper italiano nato a Genova il 22 agosto del 2000. Si è avvicinato fin da subito al mondo della musica, riuscendo a esprimersi perfettamente tramite i testi, le parole e le note delle canzoni da lui scritte. Per il momento ha realizzato due album in studio, il primo nel 2019 chiamato Before Wanderlust e il secondo nel 2021 intitolato Nord. Nel 2017 aveva già, però, prodotto due mixtape chiamati Mondo immobile mixtape e Alfa-Omega. I singoli da lui creati e pubblicati sono numerosi e nelle prossime righe citeremo i più conosciuti. I brani che vogliamo ricordare prodotti da Alfa sono: Cin cin, You make me so happy, Wanderlust!, Ci sarò, Sul più bello, Testa tra le nuvole, Parigi, San Lorenzo, Bevo tutta la notte, Il giro del mondo e numerose altre che vi consigliamo di ascoltare.

L’iniziativa benefica di Alfa

Alfa è una persona che si è sempre spesa molto per le buona cause e per aiutare tutte le persone che necessitano di una mano per superare delle situazioni complicate. Il 6 luglio si è esibito al Viper Summer Festival, cercando di battere un grande record. Infatti, il 6 luglio è l’International Kissind Day, e il cantante ha voluto organizzare un concerto libero e gratuito per le persone a Firenze, dove sono state scattate delle foto, cercando di immortalare più baci dati nello stesso momento.

Il video di You make me so happy di Alfa con Mr Gabriel

