Alfonsina e Giovanni, genitori Rocco Hunt/ “E’ umile, non si monterebbe mai la testa”

Chi sono Alfonsina e Giovanni, i genitori di Rocco Hunt

Alfonsina e Giovanni sono i genitori di Rocco Hunt, il rapper salernitano di “Nu juorno buono” e della super hit “Caramello”. Nato e cresciuto a Salerno, Rocco si avvicina sin da bambino alla musica visto che a soli 11 anni debutta nel mondo dell’hip hop. Poco dopo partecipa anche a diverse gare di freestyle. Nel 2010 a soli 16 anni pubblica il suo primo disco, ma la grande svolta arriva quattro anni dopo, nel 2014, quando partecipa al Festival Di Sanremo. Il rapper è in gara nella categoria Nuove Proposte con il brano “Nu juorno buono” con cui conquista critica e pubblico sbaragliando la concorrenza e classificandosi al primo posto.

E’ l’inizio di un sogno per il giovane rapper che da allora non si è mai fermato. Tra i rapper più amati ed apprezzati da tutto il popolo italiano, Rocco condivide il suo successo con la sua famiglia a cui è legatissimo. I suoi primi fan sono il papà Giovanni e la mamma Alfonsina. Proprio il padre poco dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2014 raccontò a Salerno Today: “no, a dir il vero non me la sarei aspettata. La vittoria è tutto merito suo ed appartiene a tutto il popolo: ha vinto la gente che Rocco rappresenta”.

Alfonsina e Giovanni, genitori di Rocco Hunt: “è un ragazzo dei quartieri, si è saputo conquistare solo”

La vittoria di Rocco Hunt nella categoria Giovani di Sanremo 2014 ha cambiato la vita del rapper e della sua famiglia. I genitori Giuseppe ed Alfonsina sono fieri di lui. “E’ gratificante pensare che lo abbiano apprezzato davvero in tanti ed appartenenti a settori diversi: dal giudice, all’avvocato, al più giovane, al commerciante. Siamo davvero grati a tutti quelli che ci hanno circondato d’amore, al sindaco De Luca e a ogni persona che lo ha sostenuto: il 75% dei voti a Sanremo non lo hanno ottenuto nemmeno i vip” – ha detto il padre Giuseppe poco dopo la vittoria del figlio a Sanremo.

Sempre il padre poi, parlando del figlio, ha detto: “Rocco è un ragazzo dei quartieri, è umile e non si monterebbe mai la testa. Io ricordo che quando ha iniziato a fare della musica la sua passione, visto che non ne capivo di rap, chiesi a Padre Pio di illuminarlo (sorride). Ma Rocco aveva capito già tutto prima degli altri e si è saputo conquistare solo, con il suo talento, la vittoria a Sanremo”.











