Alfonso D’Apice, fidanzato di Federica Petagna a Temptation Island 2024, sotto accusa per la sua gelosia

Dopo l’esempio di Tony Renda, l’edizione di Temptation Island 2024 di settembre ha portato in scena un altro esempio di uomo che, per la sua gelosia, priva la propria fidanzata di esperienze anche banali, imponendole anche un certo tipo di abbigliamento. Stiamo parlando di Alfonso D’Apice, fidanzato di Federica Petagna, ragazza che sin da subito ha espresso il suo malessere per le privazioni imposte dal suo fidanzato.

“Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare“, è stata la risposta di Alfonso a Temptation Island. Il ragazzo, 25 anni, ha accettato di partecipare al programma, ritenendo dovesse essere Federica a fargli cambiare idea sulla gelosia, ‘dimostrando’ con il suo comportamento, di essere una ragazza rispettosa dei suoi valori e di potersi ‘fidare di lei anche quando è da sola’.

Alfonso D’Apice, fiume di critiche dal web

Un ragionamento che ha sollevato molte critiche dal web nei confronti di Alfonso D’Apice, reo, secondo molti, di avere una ‘mentalità arretrata’, oltre che ‘una gelosia malsana’ nei confronti di Federica. “Ma possibile che nel 2024 un ragazzo di 25 anni la pensi in questo modo? Da Medioevo!” è il post di uno dei telespettatori di Temptation Island 2024. Il pensiero generale è che l’errore principale di Alfonso starebbe nel non comprendere che chi deve dimostrare una crescita non è certo la fidanzata, bensì lui. Solo in questo modo il rapporto con Federica potrà andare avanti a lungo e in modo sano, superando tutti gli ostacoli che finora hanno dovuto affrontare. Ma Alfonso riuscirà a comprenderlo?