Alfonso e Federica: crisi sempre più profonda a Temptation Island 2024 settembre

La crisi che ha portato Alfonso e Federica a partecipare a Temptation Island 2024 settembre è sempre più profonda. La coppia, insieme da otto anni, ha scelto dio partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la gelosia di lui che non permette a Federica di vivere serenamente la sua età non essendo libera neanche di poter uscire con le amiche. Diversi gli episodi che hanno portato Federica a mettere in dubbio la sua storia d’amore al punto da pensare anche di mettere un punto.

Nel corso della puntata in onda questa sera, Alfonso continuerà a riflettere sui propri sentimenti, ma anche sui propri atteggiamenti che rischiano di allontanare sempre di più Federica che ha sempre più voglia di poter vivere tranquillamente anche la sua età insieme alle amiche.

Alfonso e Federica: lui chiede il falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre?

Pochissime le anticipazioni su ciò che accadrà ad Alfonso e Federica nel corso della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre. Per Alfonso, tuttavia, ci sarà il tempo per continuare a riflettere sulla sua storia con Federica con cui fa coppia fissa da anni. Alfonso ha ammesso di essere geloso ma è convinto che i suoi atteggiamenti siano quelli di una persona che tiene alla propria fidanzata.

Nel corso della nuova puntata del programma di Filippo Bisciglia, Alfonso vedrà nuovi video della fidanzata di fronte ai quali potrebbe chiedere il falò di confronto immediato. Sarà, lui, dunque, il mittente del messaggio che Bisciglia recapiterà alle fidanzate?

Alfonso e Federica: dove siamo rimasti a Temptation Island 2024 settembre

Nella scorsa puntata, di fronte al video della fidanzata Federica mentre, in compagnia di un single, si diverte ad indossare vestiti ricevendo complimenti per la sua indiscutibile bellezza, Alfonso si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo che non se lo aspettava.

I”l problema è che lei sa come sono. Sa com’è la mia gelosia, sa come sono quando mi innervosisco. Io dentro di me sto male. Lei facendo così sta peggiorando la situazione, io sono pronto anche a cambiare. Sono qui per controllare la mia gelosia, ma vedendo queste cose non so se, usciti da qui, sarò più geloso di prima“, le parole di Alfonso.