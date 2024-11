Alfonso D’Apice, confronto con Federica Petagna al Grande Fratello 2024: “Mi ha detto cose importanti e poi…”

Alfonso D’Apice ha deciso di mettere chiarezza nel suo rapporto con Federica Petagna, confrontandosi prima con Stefano Tediosi e poi con la sua ex fidanzata in diretta al Grande Fratello 2024. Se con il primo ha fatto un passo indietro, accusandolo di essere falso, a Federica ha ribadito i suoi sentimenti, ammettendo, comunque, di non poter sopportare certi atteggiamenti da parte sua.

“Ho messo tutto da parte e ho creduto a quello che mi hai detto. – ha esordito Alfonso durante il confronto con Federica – Se fino ad ieri mi sentivo in diritto di essere geloso, che tu facevi un gioco con Stefano e tu fino a poco fa provassi per lui, io mi sento in diritto perché tu mi hai detto delle cose importantissime. – e ancora – Non ti tengo legata o vincolata a me, io sono più presente perché tu hai detto che vuoi me”. Alfonso ha quindi sottolineato di non tenerla legata a lui, come invece l’ha accusato Beatrice Luzzi, ma di volerla libera di fare una scelta che sia però definitiva.

Federica Petagna allontana Alfonso: “Lui mi protegge e io devo proteggerlo da me stessa”

Dal suo canto, Federica Petagna ha ricordato ad Alfonso di non aver mai detto di voler stare con lui al 100%, ammettendo in diretta al Grande Fratello 2024 di avere ancora bisogno dei suoi spazi per capire cosa il suo cuore vuole davvero. “Sono arrivata alla conclusione che Alfonso mi protegge da qualsiasi cosa, io mi sento di proteggerla da me stessa. Ho fatto casino, ho sbagliato in alcune cose, ma io devo capire bene cosa prova. Adesso scelgo di stare con me stessa”, ha quindi concluso Federica in diretta. Riuscirà però a seguire questa strada?