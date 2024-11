Alfonso D’Apice contro Stefano Tediosi, scontro al Grande Fratello 2024 per Federica Petagna

La scelta degli autori del Grande Fratello 2024 di dividere le coppie ha avuto un impatto sicuramente importante in quella composta da Alfonso D’Apice e Federica Petagna. Lui in tugurio, lei, invece, in Casa ma non da sola, perché al suo fianco è rimasto Stefano Tediosi. L’ex tentatore di Temptation Island 2024 ne ha allora approfittato per avvicinarsi nuovamente a Federica, dichiarandole alla fine i suoi sentimenti: “Sono innamorato di te”.

Alfonso D'Apice deluso da Federica Petagna: "Non voglio tenerti legata a me"/ Lei: "Ora scelgo me stessa"

Dall’altra parte della Casa, Alfonso ha scoperto di questo riavvicinamento tramite Federica e ha anche potuto assistere al loro bacio in piscina durante la prova voluta dal GF. Un gesto, quello del bacio, che non è affatto piaciuto al napoletano, che ha accusato Stefano di essere finto e scorretto. “Voglio parlargli faccia a faccia!” aveva annunciato la scorsa settimana, e nella nuova diretta Alfonso Signorini lo ha accontentato.

Giacomo, papà di Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024/ "Lui e Mariavittoria? Li vedo bene insieme"

Stefano Tediosi spiazza Alfonso: “Io sono davvero innamorato di Federica”

Il conduttore ha messo Alfonso e Stefano a confronto, e il primo ha così esordito contro il rivale: “Io ti avevo creduto un poco, credevo fossi meno falso di quello che credevo, che davvero eri buono, invece no, mi sono fatto fregare. Quando sei venuto in sauna e mi hai mostrato una tua debolezza, in realtà non lo era, volevi solo prendermi in giro, sono stato ingenuo.”

“Ma non è che era forzata con Federica in piscina ma naturale. – ha replicato Stefano – Io mi sono limitato per giorni con Federica per te, poi ho deciso di non limitarmi più e farmi conoscere da lei per quello che sono davvero.” Alfonso, però, non gli crede: “Puoi prendere in giro tutti gli altri ma non me.” Stefano però taglia corto, ribadendo la sincerità dei suoi sentimenti per Federica: “Io sono innamorato di lei e l’ho dimostrato in questi giorni. Non ho più paura di dimostrarlo. A me che Alfonso ci creda o no, non interessa!”

GRANDE FRATELLO 2024, 15A PUNTATA/ Diretta: Lorenzo e Helena sono i preferiti del pubblico