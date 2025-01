Chiara Cainelli e la prova del bacio al Grande Fratello: Signorini chiama in causa Alfonso D’Apice!

Alfonso Signorini ha deciso di dare a Chiara Cainelli la possibilità di aumentare il consueto budget per i concorrenti del Grande Fratello con un’esilarante ‘prova del bacio‘. In settimana, i gieffini si sono allenati nei baci cinematografici, imparando anche a riconoscerli. Chiara è stata allora chiamata in causa dal conduttore e a lei è stato affidato il compito di riconoscere i baci di tre uomini nella Casa: Maxime, Bernardo e Lorenzo.

Chiara Cainelli si è mostrata molto preparata, riuscendo non solo ad indovinare tutti e tre gli uomini, ma anche nel corretto ordine. Il che ha assicurato ai concorrenti un budget extra di 60 euro. Signorini ha però voluto giocare ancora, mettendo un po’ di pepe alla situazione e, anzi, usandola per ottenere il tanto atteso bacio tra la ragazza e Alfonso D’Apice.

Alfonso D’Apice bacia con passione Chiara ma lei frena

Chi ha seguito nelle ultime settimane il Grande Fratello, sa che Alfonso ha iniziato a provare un interesse per Chiara e le si è avvicinato molto. La ragazza sembrava inizialmente ricambiare questo interesse, ma i tentennamenti del ragazzo, e il suo contemporaneo avvicinamento a Zeudi Di Palma, hanno frenato Chiara, che ha iniziato ad avere dei dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti. L’attrazione di Alfonso D’Apice per Chiara Cainelli è tuttavia apparsa palese quando Signorini ha chiesto a lui di baciare, e in modo appassionato, la ragazza bendata: “per un ulteriore extra di 70 euro!”, ha aggiunto il conduttore. Alfonso non si è tirato indietro, anzi ha baciato con passione Chiara che, tuttavia, si è tirata indietro di fronte all’eccessivo trasporto del ragazzo. “Ma questo è un limone!”, ha detto spiazzata la gieffina, frenando Alfonso e il suo bacio.