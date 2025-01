Bernardo Cherubini è il primo candidato all’eliminazione di questa settimana al Grande Fratello. Cosa non piace di lui? Dopo essere stato nominato come il meno preferito, il fratello di Jovanotti è stato protagonista di un lungo dibattito che ha visto al centro anche Eva Grimaldi. Ma andiamo con ordine. L’accusa fatta a Bernardo Cherubini è quella di essere falso e poco autentico, come se fingesse di essere un personaggio nel celebre reality di Canale 5.

Eva Grimaldi, dopo una domanda da parte di Alfonso Signorini, ha detto che spesso ha il sospetto che Bernardo Cherubini non sia nemmeno un inquilino ma che sia entrato solo per rivoluzionare le dinamiche all’interno del reality di Canale 5 ed effettivamente su di lui sono stati registrati tanti confessionali: chi dice che non lo si capisce bene, chi invece dice che Bernardo Cherubini sia un personaggio falsissimo con la doppia faccia. “Che persona farà oggi?” esordisce Eva Grimaldi dopo essere stata interpellata da Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane Bernardo Cherubini è stato al centro del gossip del Grande Fratello per essersi preso una grande cotta per Amanda Lecciso, la quale però lo ha sempre rifiutato. Non solo, non sono mancati i momenti di polemica sul fratello di Jovanotti, che più e più volte aveva tentato di baciare la Lecciso senza che lei volesse ricambiare. Nella puntata di oggi 16 gennaio 2025 qualcuno dei concorrenti del Grande Fratello hanno anche ipotizzato che l’interesse per Amanda Lecciso fosse solo una cosa preparata ad hoc per creare dinamica.

Alcuni tra i gieffini hanno anche detto che Bernardo Cherubini ha voglia di vincere il reality e che farebbe di tutto per rimanere all’interno della casa. “Bugiardo”, “Falso” e tanto altro. Sono state moltissime le accuse all’uomo dopo che si è ritrovato come il meno preferito tra i concorrenti. Successivamente, la frittata si è ribaltata. Dopo che molti hanno nominato lui, lui ha avuto la possibilità di scegliere chi salvare e ha fatto il nome di Shaila Gatta che prontamente lo ha abbracciato e ha detto a tutti quanto per lei Bernardo Cherubini sia importante: “Abbiamo fatto tanti bei discorsi insieme, io credo in lui“.