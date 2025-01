Le dinamiche all’interno del Grande Fratello cambiano con un battito di ciglia e se non si sta attenti si rischia di non essere più aggiornati sulle coppie che stanno per nascere, come quella composta da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, che non hanno ancora raggiunto un terreno comune su cui edificare un edificio chiamato relazione sentimentale. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Ebbene hanno litigato e poi si sono trovati nello stesso letto intenti a chiarire sotto le coperte.

Chiara ha ribadito al concorrente che ieri notte era stanca e questo lo ha parecchio risentito tanto da essere accusata di essere distante. “Non ho problemi” ha detto la ragazza, “ma ieri non volevo continuare perché ero stanca”. E ha anche espresso alcuni timori sul come lui veda le relazioni sentimentali.

Chiara Cainelli non vuole vivere in maniera drammatica l’eventuale relazione con Alfonso D’Apice

“Ho paura che tu abbia degli schemi nelle relazioni” ha confessato Chiara Cainelli pochi minuti fa al Grande Fratello mentre era stesa a letto con il concorrente, e per tuta risposta si è sentita dire che lui c’è rimasto male quando lei ha fatto un cenno al fatto che il domani non offre mai alcuna sicurezza e quindi non si sa mai cosa succederà. Forse un po’ d’insicurezza da parte del concorrente partenopeo?

La concorrente, poi, si è spinta oltre in questo momento di chiarimento dicendo che “come tu sei passionale, anche io lo sono. Ma io non la vivo in maniera drammatica, tipo ‘Oh mio Dio, adesso ci dividono’, Per me non c’è nessun problema”. Alfonso D’Apice le ha fatto nuovamente presente di essersi preoccupato per alcune cose e per la sua reazione dell’altra notte, ma poi sembra che si siano chiariti, proprio stasera che c’è la diretta condotta da Alfonso Signorini. Il ripescaggio ancora in atto potrebbe vedere l’ingresso anche di Federica Petagna, l’ex fidanzata di Alfonso. Si vedono già adesso le scintille all’orizzonte, considerando che Chiara non prova gli stessi sentimenti di lui.

