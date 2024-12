Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma: arriva un nuovo bacio

Dopo essersi conosciuti a Napoli, la città di origine di entrambi ed essersi scambiati un bacio, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma si sono ritrovati a convivere nella casa del Grande Fratello 2024. Tra i due, dopo l’ingresso di Zeudi, c’è stato già un bacio ma tra i due non è più successo nulla. Alfonso, infatti, si è dedicato soprattutto alle amicizie mentre Zeudi si è legata sempre più a Helena Prestes con la quale c’è stato anche un bacio. In un momento di crisi del suo rapporto con Helena, Zeudi si è ritrovata sul letto con Alfonso con cui si è lasciata andare ad uno sfogo.

Tra una chiacchiera e un’altra, tra i due è scattato anche un bacio che le telecamere hanno ripreso e di cui, poi, l’ex Miss Italia ha parlato con Helena durante un confronto. Del bacio in questione, però, ha anche parlato Alfonso con gli altri concorrenti.

Le parole di Alfonso D’Apice sul bacio con Helena Prestes

Cos’è successo esattamente tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma? La verità è venuta a galla durante una conversazione tra Alfonso, Javier, Emanuele e Maxime. “Stavo dormendo e mi sono svegliato, ma ero lì e ho cercato di far finta di niente“, ha dichiarato Maxime. “Non avevo fatto caso al fatto che fossi lì…“, la risposta di Alfonso mentre Javier è stato più diretto chiedendogli “se avessero limonato”. “È capitato. Ma non lo so, siamo amici intimi… Stavamo parlando di alcune cose e…“, ha aggiunto ancora D’Apice.

Alfonso, poi, ha svelato ulteriori dettagli: “Eravamo sopra le coperte e avevamo un cuscino davanti alla faccia. Vabbè, tanto io e lei già siamo intimi, non è una cosa nuova. Quando lei è arrivata, io ero totalmente preso da altre cose. Naturalmente la sua forte personalità mi aveva un po’ spaventato. Non perché io non abbia personalità, penso di averla, ma già non stavo cercando una relazione perché stavo uscendo da una storia lunga e difficile… Quindi non ci ho provato più di tanto. Avrei potuto cercare di creare una situazione, ma non ho voluto. Ciò non toglie che sia una bellissima ragazza, lo vedete tutti, ed è ovvio che, avendo già avuto qualcosa con lei, mi attrae“.

