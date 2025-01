Alfonso D’Apice interessato a Chiara Cainelli

Nella casa del Grande Fratello 2024 potrebbe nascere una nuova coppia? Nel pomeriggio di Capodanno, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si sono ritrovati a parlare a letto e, durante la discussione, l’ex fidanzato di Federica Petagna, si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha spiazzato letteralmente Chiara. Dopo essersi avvicinata a Mariavittoria Minghetti e dopo i baci con Zeudi Di Palma, Alfonso ha ammesso di avere una cotta per Chiara Cainelli, entrata nella casa da quasi un mese e che si è avvicinata inizialmente a Javier Martinez.

Lorenzo Spolverato, valanga di critiche al GF/ Giglio dubita di lui, Javier punge: "È in difficoltà perché…"

Tra Chiara e Alfonso, inizialmente, è nata un’amicizia e, in tanti pensavano che il loro rapporto si limitasse a quello, ma a spiazzare tutti è stato proprio Alfonso che si è dichiarato a Chiara ammettendo di essere interessato a lei ma di essere frenato dal trascorso tra la Cainelli e l’amico Javier Martinez.

Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, accuse gravi alla produzione/ "Grande Fratello fa preferenze"

La reazione di Chiara Cainelli alla dichiarazione di Alfonso D’Apice

Di fronte alla dichiarazione di Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli è rimasta spiazzata cominciando a pensare a tutte le parole dette da Alfonso e non nascondendo di avere davvero tanti dubbi. Chiara, dopo aver pensato tutta la notte alla dichiarazione d’interesse di Alfonso, ha scelto di confidarsi con Shaila Gatta. Prima di rivelare alla ballerina l’interesse di Alfonso nei suoi confronti, Chiara le ha chiesto di non dirlo a nessuno, neanche a Lorenzo. Subito dopo, ha svelato a Shaila che Alfonso si è dichiarato lasciando senza parole anche la Gatta che ha cominciato a porsi dei dubbi su Alfonso.

Helena Prestes vittima di aggressioni verbali e razzismo al Grande Fratello?/ Pagina brasiliana la difende

Ad oggi, Chiara non sembra intenzionata a portare avanti un rapporto con Alfonso che non sia amichevole non nascondendo di avere dei dubbi soprattutto perché era convinta che l’interesse di Alfonso fosse per Zeudi. Tra Alfonso e Chiara, dunque, resterà solo un’amicizia o si trasformerà in qualcosa di più forte?