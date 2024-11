Rissa sfiorata in diretta al Grande Fratello 2024 tra Alfonso D’Apice e l’ospite Antonio Fico per Federica Petagna

L’ingresso di Antonio Fico nella Casa del Grande Fratello 2024 per un confronto con Federica Petagna ha delle conseguenze inaspettate, in quanto scatena la reazione furiosa di Alfonso D’Apice. Il ragazzo si sente chiaramente ancora il fidanzato di Federica, motivo per il quale non riesce a trattenersi quando Antonio attacca la ragazza, accusandola di aver detto il falso, mentendo sulla loro frequentazione.

Così, nel pieno della discussione, Alfonso raggiunge Federica per darle la sua giacca per coprirsi (essendo lei in giardino solo con un abito scollato), poi lancia una stoccata all’ospite: “Vai a vendere i cornetti, fai le colazioni e non romperci il cazz*!” Si comprende dopo che il motivo di queste parole è il fatto che Antonio è il proprietario di un bar che, secondo Federica, voleva anche sfruttare la sua immagine per pubblicizzarlo.

Alfonso Signorini interviene e seda la quasi rissa, Antonio pubblica un post appena uscito

La stoccata di Alfonso D’Apice scatena però la reazione di Antonio Fico, che degenera in pochi istanti tra epiteti in napoletano e parolacce. Uno show che Alfonso Signorini cerca di placare quando Alfonso si avvicina ad Antonio, e i due finiscono faccia a faccia. Si sfiora insomma la rissa in diretta al Grande Fratello 2024, che viene evitata solo perché Signorini invita Antonio a salutare tutti e a lasciare la Casa. Fico, una volta uscito, non perde però un attimo e pubblica su Instagram un post contro Alfonso: “Quando uno è cornuto e contento”, con tanto di corna con la mano.