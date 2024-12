Alfonso D’Apice critica Eva Grimaldi e Stefania Orlando al Grande Fratello 2024 dopo la loro lite

La lite che c’è stata tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando al Grande Fratello 2024 durante le prove di ballo, ha scatenato i commenti pungenti e critici di Alfonso D’Apice. “Mi sentirei umiliato se tra 40 anni dovessi venire qui a fare queste scene.”, ha dichiarato il napoletano sulla lite delle due prime donne, definendole poi “personaggi”.

Commenti che Stefania Orlando definisce infondati: “Non accolgo quello che ha detto Alfonso, mi sento tranquilla, non userei mai questi mezzucci, anche perché non ce n’è bisogno.” Altrettanto pungente, la showgirl ha poi risposto a tono alla frase iniziale di Alfonso: “Vediamo prima se tra 40 anni sei ancora nel mondo dello spettacolo intanto! Già questo è un merito, perché noi non abbiamo pagato nessuno per essere qui. Non sei stato il signore che pensavo tu fossi. Noi ci siamo poste in maniera umile e garbato, non pensavo che una lite potesse creare questo.”

Stefania Orlando chiude con Alfonso D’Apice, che vorrebbe conoscerla “come persona”

“Io vorrei conoscervi di più come persone. Se voglio vedere il personaggio mi guardo un loro programma. – è la replica di Alfonso D’Apice, che motiva ulteriormente la sua posizione, aggiungendo – La maggior parte del tempo parlate delle cose degli altri e non delle vostre storie. Io vorrei conoscere la persona.” “Ma noi siamo al Grande Fratello, forse non lo avete ancora capito!” ha concluso Stefania Orlando.