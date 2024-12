A Natale siamo tutti più buoni, ma non proprio tutti; al Grande Fratello 2024 l’aria delle festività non ha portato particolare armonia nella Casa più spiata d’Italia come dimostrato da una forte lite scoppiata tra le due ultime new entry di questa edizione: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Come racconta Novella 2000, la diatriba sarebbe divampata nel bel mezzo delle prove con Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi per la realizzazione della coreografia da eseguire nella prossima puntata del Grande Fratello 2024, lunedì 20 dicembre.

Ma cosa è successo tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi? La lite tra le due concorrenti del Grande Fratello 2024 è stata piuttosto accesa, tanto che la clip in questione ha presto fatto il giro del web attirando la curiosità ovviamente la curiosità degli appassionati. E’ stato addirittura necessario l’intervento di Carmen Russo che, visti i toni, si è vista costretta ad intervenire per separare le due concorrenti per evitare che la situazione degenerasse.

“Stefania così non va bene!”, tuona così Eva Grimaldi ‘incendiando’ la lite con Stefania Orlando al Grande Fratello 2024: il motivo? La seconda non sembrava essere particolarmente d’accordo sui movimenti e la posizione della coinquilina durante le prove della coreografia: “Non sei proprio la più adatta”. L’attrice non le ha mandate a dire ed ha prontamente ribattuto: “E’ da un’ora che continui a dirlo, guarda che io faccio danza due ore ogni sabato!”, ed è qui che Carmen Russo è intervenuta per frapporsi tra le due concorrenti del Grande Fratello 2024 al fine di tentare di riportare la calma. Sullo sfondo, qualche sorriso degli altri inquilini che osservando la scena non sono riusciti a prendere sul serio la querelle tra le due donne.