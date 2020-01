Alfonso De Sio, morto papà di Giuliana e Teresa/ Stroncato da un arresto cardiaco

Grave lutto per l’attrice Giuliana De Sio e la sorella cantautrice Teresa: è morto il padre Alfonso. L’avvocato e scrittore aveva 92 anni: è venuto a mancare questa mattina, poco dopo le 8. Stando a quanto ulisseonline, Don Alfonso, come era chiamato da tutti in città, soffriva di cuore da tempo e negli anni aveva subito diversi interventi. E stamattina, mentre si trovava a casa insieme alla terza moglie, è stato colpito da un attacco cardiaco che purtroppo si è rivelato fatale. Le figlie, che da anni vivono fuori città, sono state subito avvertite dell’accaduto. Nato a Cava de’ Tirreni nel 1928, Alfonso De Sio era stato insignito della medaglia d’oro per i 50 di attività dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno nel 2014. Per la casa editrice Marlin aveva pubblicato Il viaggiatore felice (2016), L’onesto imbroglio (2017) e Il male di scrivere. Storia di Marco e del suo gallo (2018).

ALFONSO DE SIO, MORTO PAPÀ DI GIULIANA E TERESA

Laureatosi in Giurisprudenza e poi in Scienze politiche, Alfonso De Sio aveva conseguito il diploma per l’insegnamento di Diritto, economia e scienze finanziarie presso l’Istituto Nazionale Kirner. Ha frequentato per due anni l’Istituto Orientale di Napoli, dove invece ha studiato Lingua e letteratura cinese. Inoltre, è stato avvocato dell’Inps: raggiunse il primo grado di Coordinatore Generale responsabile per la Campania, presso la sede regionale di Napoli. Per la passione per le lingue ha studiato il francese, il tedesco e l’inglese, ma sapeva comunicare anche in arabo, cinese e russo. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini di Cava de’ Tirreni: nutrivano grande stima nei confronti di Alfonso De Sio. Tanti anche i messaggi per Giuliana e Teresa De Sio, due artiste molto amate dal pubblico. I funerali si terranno domani pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, alle ore 15,30, dalla casa dell’Estinto in via Papa Giovanni XXIII, n. 62, per la Chiesa Nuova di San Vito Martire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA