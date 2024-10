Alfonso reagisce male al video di Federica e Stefano a Temptation Island 2024: cos’è successo

Mentre inizia ad aprirsi con la tentatrice Silvy, per Alfonso arrivano anche i nuovi video della fidanzata Federica vicina al single Stefano a Temptation Island 2024. Al falò dei fidanzati, Alfonso quasi non riesce a vedere le immagini: la gelosia è tanta che è costretto ad interrompere la visione e a chiedere a Filippo Bisciglia due minuti per riprendersi.

Nel video ci sono Federica e Stefano che giocano al gioco della mela sospesa da mordere insieme, scena che scuote Alfonso, che prende una pausa dalla visione. Poi però torna a sedersi sul noto tronco del programma, e ciò che vede non migliora la situazione.

Alfonso scosso da Federica: “Mi ha deluso”, poi spacca tutto al villaggio di Temptation Island 2024

Nelle immagini successive, Federica e Stefano sono molto vicini ma mai irrispettosi: si divertono, giocano, c’è qualche abbraccio e qualche confidenza. Questo, però, basta per mandare in tilt Alfonso, che dichiara: “Devo contare fino a mille e metabolizzare quello che ho visto. – poi ha continuato – Io sto cercando di fare a mia volta il mio percorso, perché per me esisteva sempre e solo lei e ora capisco che esisto anche io. Sono deluso, mi ha dato fastidio tutto, anche dormire così tra le sue braccia, farsi accarezza, è inconcepibile! Questo contatto così non lo sopporto… Quello che sto vedendo è un’altra persona.”

Stuzzicato poi da Filippo Bisciglia, ha ammesso la sua preoccupazione per Federica: “Se ho paura che le interessi il tentatore? Spero di no, spero sia una distrazione ma ho paura. Il mio cuore è suo e non lo posso cambiare così da un giorno all’altro.” Tornato al villaggio, la reazione furiosa di Alfonso ricade su tutto ciò che gli capita a tiro: sedie, cuscini, bottiglie, tutto viene buttato all’aria dall’ira del ragazzo.