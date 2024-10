Temptation Island 2024: anticipazioni e diretta quinta puntata 8 ottobre 2024

Siamo arrivati alla quinta puntata di Temptation Island 2024, il reality dei sentimenti che anche in questa versione autunnale sta tenendo in collati milioni di spettatori davanti allo schermo. Questa sera, martedì 8 ottobre 2024 va in onda un nuovo episodio con tutte le coppie protagoniste e finalmente vedremo la resa dei conti tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che dopo tante peripezie si trovano a confrontarsi in modo derfinitivo. In tutto questo periodo Anna ha dovuto guardare ripetutamente il suo fidanzato mentre corteggia la single Sofia Costantini, e l’ha perfino baciata!

Chi è Alfonso D’Apice di Temptation Island?/ Il fidanzato di Federica parla della sua gelosia nel programma

Anna ha avvisato tutti che durante il falò mostrerà la parte peggiore di sè dopo che Alfred ne ha combinate di ogni in questo percorso nel reality. Negli spoiler di Temptation Island 2024 lanciati si scopre anche che un’altra coppia si presenterà al falò: “Ragazzi, una delle vostre fidanzate ha richiesto il falò di confronto anticipato”. Di chi si tratterà? Intanto sappiamo che Anna Acciardi ha lasciato che Alfred completasse il suo percorso per vedere fino a che punto si spingesse, e purtroppo ne è rimasta delusa: il fidanzato non ha esitato a baciare la single Sofia Costantini.

Sofia Costantini, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024?/ Il bacio con Alfred e il flirt con Zaniolo

Temptation Island 2024, anticipazioni e diretta quinta puntata 1 ottobre 2024: tornano Diandra e Valerio

Come abbiamo visto nella quarta puntata di Temptation Island 2024 Diandra e Valerio hanno deciso di lasciarsi al falò di confronto, ma attenzione, non è finita qui! Pare che l’amatissima coppia tornerà anche stasera in puntata, ma ancora non si conosce il motivo. A dare la notizia è stato Filippo Bisciglia che ha avvisato i fan rispetto ad un grosso colpo di scena che li riguarda: torneranno al falò e decideranno di rimettersi insieme? Il pubblico non vede l’ora di vedere quale decisione prenderanno! Del resto, Diandra e Valerio sono stati tra i più amati di questa edizione autunnale di Temptation Island 2024!

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Alfred bacia la single Sofia. Anna "voglio il falò ora"

Spazio anche a Michele e Millie, i quali sono al punto di rottura. Nessuno di loro ha ancora chiesto il falò, ma la fidanzata ha annunciato di volersi staccare da lui il prima possibile, dato che lui ha ammesso di non volerla sposare e di essere in dubbio nel vederla come la futura madre dei suoi figli: una bella gatta da pelare! Si parlerà poi anche di Giulia e Mirco e di Titty e Antonio, con tanti colpi di scena da lasciare senza fiato i fan di Temptation Island 2024! Di certo questa edizione autunnale ha superato tutte le aspettative: ogni coppia ci regala ogni volta emozioni incredibili, tra stupore e tante, tante risate!

Temptation Island 2024, 5a puntata: Federica e Alfonso alle strette?

Che siano proprio Federica e Alfonso a finire dritti spediti al falò davanti a Filippo Bisciglia? L’attenzione è tutta su di loro dopo che lei si è avvicinata tanto al tentatore Stefano. Come sappiamo, il proposito del loro ingresso nel programma era quello di superare la gelosia di Alfonso, ma si prospetta un percorso più lungo di quanto si pensasse: lei si è fidanzata con il ragazzo quando aveva solo 12 anni, e da allora sono sempre rimasti insieme. La loro lunga storia d’amore l’ha portata a non fare tante esperienze nella vita e a Temptation Island 2024 si sta riprendendo un po’ della sua adolescenza mancata.

La puntata di Temptation Island 2024 di stasera martedì 8 ottobre è assolutamente imperdibile. I colpi di scena sono tantissimi e si prospettano tante emozioni, ripensamenti e ritorni inaspettati. Come al solito Filippo Bisciglia ci dà appuntamento su Canale 5 a partire dalle 21.20, ma il reality è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove si possono recuperare anche i momenti più importanti del programma.