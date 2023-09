Alfonso Signorini: “Abbiamo sbagliato cast..”/ Il clamoroso dietrofront sul Grande Fratello

Grande fratello: Alfonso Signorini registra un mea culpa a Verissimo, sul Grande Fratello vip 7

Ancor prima del via al rinnovato Grande Fratello, il conduttore del reality show della Casa, Alfonso Signorini, registra un dietrofront con tanto di annessa polemica web. Al rientro dalle vacanze estive, il talk show di Silvia Toffanin ,Verissimo, all’appuntamento del weekend ospita in studio Alfonso Signorini per la presentazione del Grande Fratello – in partenza l’11 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dalle ore 21:45 circa.

E per l’occasione il conduttore fa mea culpa delle scelte editoriali dell’ultima stagione del reality della Casa, l’edizione Grande Fratello vip 7 conclusasi con la vittoria di Nikita Pelizon.“L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast del Grande Fratello – é il clamoroso dietrofront in nome e per conto dell’azienda di casa Mediaset, Alfonso Signorini, incalzato dalle domande di Verissimo –. Non siamo perfetti, ci siamo assunti le nostre responsabilità. Molte persone lo scorso anno mi hanno profondamente deluso nel corso del programma. Ho vissuto disagio durante le dirette, c’è stata volgarità espressiva e negli atteggiamenti”.

Delle dichiarazioni che, intanto, scatenano tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico, tra consensi e dissensi degli utenti attivi nel web. A fronte del “dietrofront”, che vede Signorini ricredersi in negativo su alcuni protagonisti del Grande Fratello vip 7, tra i cui principali indiziati il web indica la venezuelana seconda classificata Oriana Marzoli e il compagno veneto Daniele Dal Moro, non mancano le critiche della rete destinate all’intervistato. Accade nell’attesa per il Grande Fratello in partenza l’11 settembre 2023 con una rivoluzione anti-trash, a margine di un post di Boomerissima su X, dell’intervento tanto discusso. .

Web attacca Alfonso Signorini: c’entra il dietrofront sul Grande Fratello

“Ovvio, dopo che è stato bastonato dall’azienda si è dovuto rimettere in riga, quello che fomentava le ship inesistenti…”, si legge tra i commenti social degli utenti più critici. “Il primo respingente è lui, che cambiassero conduttore che non se ne può più…”, si legge ancora. “Ma è serio lui?! Se hanno sbagliato cast è colpa loro, se le dinamiche costruite dagli autori erano raccapriccianti è colpa loro, se forzavano determinate dinamiche in puntata cosicché potessero succedere ed “intrattenere” è colpa

loro…”, tra le parole perentorie del web, con le accuse sul Grande Fratello di Alfonso Signorini, all’edizione Grande Fratello vip 7.

Clamoroso Mea culpa di Signorini sul cast dell'anno scorso: "abbiamo sbagliato csst, molte persone che amavo nel corso dell'edizione mi hanno profondamente deluso. La gente mi diceva che erano talmente respingenti da cambiare canale" #Verissimo #GF #oriele #donnalisi pic.twitter.com/yG7RfRMpPH — Boomerissima (@Boomerissima) September 10, 2023













