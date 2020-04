Alfonso Signorini al GF VIP confessa “vorrei dei figli”/ Rimprovera Sossio Aruta

Alfonso Signorini confessione choc durante la finale del Grande Fratello Vip 2020. Il giornalista e conduttore televisivo poche ore prima di proclamare il vincitore della quarta edizione del GF VIP si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. Tutto è successo quando Antonio Zequila si è scontrato con Sossio Aruta parlando di famiglia e alimenti per i figli. In particolare l’attore, riportando una vecchia intervista della ex moglie del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha sottolineato che Sossio non avesse pagato per diversi anni gli alimenti ai figli. Sossio prontamente ha risposto sottolineando di aver avuto dei problemi economici, ma di aver provveduto negli anni a ripagare il tutto “accusando” Zequila “chi non ha figli non può capire”. Le affermazioni di Sossio colpiscono nel profondo Signorini che, dallo studio di Milano, interviene per dire la sua lasciandosi andare ad una confessione davvero inaspettata. Signorini, infatti, rivela: “non dire che chi non ha figli non può capire. A volte dietro a questa realtà c’è tanta sofferenza. E te lo dice uno che i figli li vorrebbe”.

Alfonso Signorini rimprovera Sossio Aruta al GF VIP

Alfonso Signorini durante la finale del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciato andare ad una confessione spiazzante parlando della sua vita privata e di un desiderio: quello di avere dei figli. Il giornalista e conduttore televisivo si è sentito chiamato in causa quando Sossio Aruta si è difeso dalle accuse di Antonio Zequila dicendogli “tu non puoi capire perchè non sei un padre”. Parole che hanno spinto Signorini a rimprovera l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne e a fare un’attenta riflessione: “credo di poter parlare anche a nome di Antonio con questo. Detto ciò, so che hai capito quello che sto dicendo”. Una confessione che ha intenerito il pubblico da casa, visto che Alfonso si è confrontato per la prima volta parlando di un argomento molto delicato e personale come quello della famiglia e dei figli. Un desiderio di paternità per il direttore del settimanale Chi, che ha si è sentito di difendere Antonio Zequila che di controdifesa ha precisato: “non ho figli, ma ho avuto cura di mia madre e mio padre. I genitori invecchiando diventano come dei bambini.”



