Alfonso Signorini attacca Daniele Dal Moro?/ “Ego riferito, parla solo di sé”

Signorini svela cosa pensa di Daniele Dal Moro: le parole del conduttore

Daniele Da Moro, nelle ultime settimane, è stato al centro di diverse polemiche relative alla sua condotta nei confronti di Oriana Marzoli. Molti lettori sul settimanale Chi hanno scritto ad Alfonso Signorini, attaccando pesantemente il bel veronese e difendendolo “senza rispetto”.

Il conduttore, sulle pagine del suo giornale, è intervenuto sulla questione svelando cosa pensa di Oriana e di Daniele Dal Moro: “Oriana è una bella scoperta di questa edizione. Una donna libera, a volte eccede in un linguaggio troppo colorito, ma sa sempre cogliere l’aspetto costruttivo e positivo della realtà. Il primo posto da finalista se lo merita a pieni voti. Quanto a Daniele, non è cattivo, ma è sicuramente ego riferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare. Un carissimo saluto!” Sebbene Signorini abbia chiarito che non si tratta di una persona “cattiva”, non sembra nutrire una bella considerazione per il concorrente.

Daniele Dal Moro rischia la squalifica? Il web insorge

Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria è stato squalificato a causa dei suoi comportamenti verso Antonella. In questi giorni, Daniele Dal Moro è stato protagonista di una lite furiosa con Oriana Marzoli che la regia ha censurato.

Il web ha chiesto la squalifica anche per il veronese a causa del linguaggio e del comportamento ritenuto aggressivo, verso l’influencer spagnola. Il provvedimento disciplinare potrebbe, dunque, arrivare anche per Daniele Dal Moro considerando che non sempre Alfonso Signorini anticipa le decisioni degli autori. Non rimane che attendere la puntata di giovedì.

