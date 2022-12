Alfonso Signorini, battuta a Giulia Salemi/ “Hai lividi alle ginocchia” Poi Sonia…

È ormai notte fonda quando Alfonso Signorini si lascia andare ad alcuni doppisensi, insieme a Sonia Bruganelli, su Giulia Salemi e i suoi lividi sulle ginocchia. Al termine delle nomination, infatti, il conduttore del Grande Fratello Vip si è rivolta alla “donna dei social”: «Siamo tutti e due di bianco vestiti stasera», ha esordito Signorini osservando Giulia Salemi al Gf Vip Night.

Quando Giulia Salemi gli ha chiesto cosa volesse dire, lui si è invece concentrato sui lividi: «Ma come mai tutti questi lividi sulle ginocchia?». L’ex gieffina è scoppiata a ridere. «Alfonso, dai ti prego. Ho sbattuto…». Alfonso Signorini ha fatto finta di cadere dal pero, ma poi ha tirato fuori una battuta: «Sei una donna di fede, sempre in preghiera».

«Ma cosa c’è di strano?», si è poi chiesto Alfonso Signorini allontanandosi da Giulia Salemi che nel frattempo si metteva le mani sul volto per coprire le risate. «Io sono sbadata, sbatto ovunque», ha provato a giustificarsi lei. «Tu sei malizioso», ha aggiunto. Allora il conduttore del Grande Fratello Vip ha continuato a scherzarci su: «Senti, posso essere bastardino anche io?». «Tu sei bastardone», la replica di Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha poi provato a coinvolgere Sonia Bruganelli, che infatti ha tirato via un altro doppiosenso: «Io in piedi sono come lei in ginocchio, per cui non ho lividi alle ginocchia, sto in punta». Orietta Berti invece in silenzio: «Non lo chiedo a te…». E tra le risate si è chiusa questa parentesi.

