Alfonso Signorini, battuta su De Martino e Alessia Marcuzzi/ Malgioglio ci crede e…

Mentre ci si chiede se la liason tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sia vera, arriva Alfonso Signorini a gettar benzina sul fuoco. Il conduttore tv e direttore del settimanale Chi ha pubblicato su Instagram una foto con amici, tra cui Alessia Marcuzzi, e poi ha scatenato i followers con la didascalia: «Serata matta ps De Martino era dentro a pagare il conto». Una semplice battuta sul gossip dell’estate 2020, ma Cristiano Malgioglio ci è cascato e quindi ha lasciato un commento a dir poco simpatico, dando quindi spettacolo sui social in attesa di tornare in tv. «Ma davvero De Martino ha pagato il conto? Che uomo generoso», ha dichiarato il cantautore e opinionista tv non cogliendo l’ironia dell’amico. Ma è la seconda parte del suo commento ad innescare un piccolo caso sui social: «E quella tirchia della Gina sarà scappata via come una jena. La capisco……. eccome». A chi si riferisce Cristiano Malgioglio?

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA BATTUTA DI SIGNORINI

In molti ritengono che con Gina si riferisse proprio ad Alfonso Signorini, quindi Cristiano Malgioglio gli avrebbe dato automaticamente del “tirchio”. In molti comunque hanno sorriso alla battuta lasciata tra i commenti al post di Signorini. «Tu mi fai troppo ridere, sei il numero uno». Qualcuno ha poi tirato ovviamente in ballo Belen Rodriguez («si e Belen in cucina ha lavato i piatti», la battuta di un utente), che avrebbe lasciato Stefano De Martino dopo aver scoperto la relazione con Alessia Marcuzzi, sempre che sia vero. Cristiano Malgioglio si riferiva alla showgirl sudamericana? Improbabile. Alessia Marcuzzi dal canto suo si è limitata a pubblicare la stessa foto condivisa da Alfonso Signorini tra le sue Instagram Stories. Nessun commento invece al post dell’amico, né una risposta a Cristiano Malgioglio, anche se aveva avuto modo di lamentarsi sul gossip che l’ha vista protagonista insieme a Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Serata matta🤪🤪🤪 ps De Martino era dentro a pagare il conto Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:12 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA