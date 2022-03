Alfonso Signorini, come ha reagito alle frecciatine di Ilary Blasi/ “Ci conosciamo e…”

Alfonso Signorini e la frecciatina di Ilary Blasi

Dopo aver lavorato insieme al Grande Fratello Vip, le strade di Alfonso Signorini e Ilary Blasi si sono separate. La moglie di Francesco Totti ha sposato il progetto dell’Isola dei Famosi mentre Signorini, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista, è diventato ufficialmente il conduttore del Grande Fratello Vip. Tornata al timone dell’Isola dei Famosi con l’edizione 2022, Ilary Blasi, parlando con i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ha lanciato una frecciatina al direttore del settimanale Chi. “Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”.

Gf Vip 2021, Endemol “Quando finisce si percepisce un vuoto”/ “Un grazie a Signorini”

A distanza di giorni è arrivata la risposta di Alfonso Signorini. Sul numero in edicola del magazine, Signorini, rispondendo ad una lettrice che gli ha riportato le parole della Blasi, ha replicato con classe evitando polemiche e nuove frecciatine.

Signorini e la risposta da applausi ad Ilary Blasi

Nessun rancore e nessuna polemica tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi protagonisti del passaggio di testimone dei reality di canale 5. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per sei mesi con il Grande Fratello Vip, il direttore di Chi ha lasciato la parola all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e a chi gli ha chiesto un commento sulla frecciatina della collega, sulle pagine di Chi in edicola dal 30 marzo, ha risposto così:

Chi sarà prossimo conduttore Gf Vip/ Adriana Volpe al posto di Alfonso Signorini?

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e, mi creda, non vedo in lei né malizia né cattiveria. Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case per due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo”.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi "Alfonso Signorini sparisci dopo Gf Vip"/ Lui "No inizio a trombare. Non si batte chiodo da mesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA