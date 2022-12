Alfonso Signorini “Ho mangiato pasta cruda di Orietta Berti”/ “Ora ho mal di pancia”

Non mancano battute e retroscena al Grande Fratello Vip. Come quella di Alfonso Signorini, che si è lasciato andare ad una confessione riguardo una sua indisposizione. Tutto è partito da una domanda a Sonia Bruganelli, in procinto di partire per Dubai per le vacanze di Natale. Poi ha voluto ringraziare Orietta Berti per un suo regalo.

Alfonso Signorini vs Marco Bellavia/ "Ginevra Lamborghini? Utile a dinamiche Gf Vip"

“Mi hai regalato chili di tortelli e cappelletti…”, ha detto il conduttore. “Me li hai chiesti e io te li ho portati molto volentieri. Li hanno fatti dei miei amici, tutti a mano”, ha precisato lei ironicamente. Alfonso Signorini ha poi rivelato di averne mangiato qualcuno crudo…

Alfonso Signorini: “Ho mal di pancia per cappelletti crudi”

“Ne ho mangiati quattro-cinque crudi, però adesso ho mal di pancia. Non vedo l’ora di finire il programma, perché… devo finire”, ha rivelato Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad una risata per chiudere la questioni: “Ci mancavano solo i cappelletti di Orietta Berti”, ha detto tra le risate del pubblico. Poi ha dato il via alle nomination, nella speranza evidentemente di chiudere quanto prima la puntata del Gf Vip per poter sbrigare le ultime “pratiche” dovute al fatto che è caduto in tentazione e ha assaggiato la pasta cruda che gli ha regalato Orietta Berti ancor prima di cucinarla.

Alessandro Egger, la mamma Cristina scrive a Signorini e attacca la Rai/ "Lui abbandonato a 17 anni? Falso!"

LEGGI ANCHE:

Signorini "Buca al matrimonio di Francesca Cipriani? Non sono un maleducato"/ Ecco la verità!

© RIPRODUZIONE RISERVATA