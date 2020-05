Alfonso Signorini/ Il coming out con la famiglia:”Trovai il coraggio di dire ai miei la mia situazione”

Pubblicità

Alfonso Signorini è sempre al centro del gossip: non solo lo crea, ma lo ‘subisce’ anche. Nei giorni scorsi si è diffusa infatti una notizia che riguardava il conduttore e la tripletta che lo avrebbe visto alla guida di un talk pomeridiano e delle due versioni del Grande Fratello, nip e vip. “Fake news”, scrive il direttore sui social, “della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi il sito di Davide Maggio che ha lanciato la clamorosa notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito”. Le parole di Signorini hanno scatenato poi un intenso dibattito fra i commenti. Tra questi spunta anche quello del portale citato, che si limita ad un “E invece…” che lascia intendere tutto. Gli utenti invece sono divisi a metà: c’è chi crede a Signorini e chi invece al sito di Maggio. “Peccato, io ti avrei seguito volentieri Direttore”, scrive invece Filippo Nardi aggiungendo un cuoricino. Staremo a vedere: i prossimi mesi daranno ragione ad una delle due parti, anche se non è escluso che ci possano essere delle altre rivoluzioni. Clicca qui per leggere il post di Alfonso Signorini e i commenti

ALFONSO SIGNORINI E IL COMING OUT “TROVAI IL CORAGGIO DI DIRLO AI MIEI”

Alfonso Signorini si è raccontato spesso, parlando della sua vita, della malattia e del legame speciale con la sua famiglia. A Silvia Toffanin in particolare ha raccontato alcuni mesi fa cosa è successo quando ha scelto di fare coming out con la famiglia. “Trovai il coraggio di dire ai miei la mia situazione”, ha detto, “mamma aveva capito. Ho trovato il coraggio di dirle la mia situazione, poi mi sono accorto che per loro non era per nulla un dispiacere. Mio papà ha sempre ben accolto il mio compagno senza dargli tanta confidenza, mia mamma lo ha accolto come se fosse suo figlio”. Ripensando alla sua vita, il direttore di Chi avrebbe voluto avere un figlio. Le cose però non sono andate come avrebbe voluto. “Ho provato ad averlo in affidamento ma non ci sono più i termini anagrafici”, ha dichiarato, “sono contrario, però, a uteri in affitto e altre scelte estreme. Però le rispetto, sono cose molto personali. Comunque un figlio mi manca”. Ripensando al passato, il presentatore ha rivelato anche un piccolo episodio accaduto durante l’infanzia e che ancora oggi rappresenta per lui un caro ricordo. “La ditta di mio papà organizzava la festa per i figli dei dipendenti”, ha raccontato, “c’era il pacco per i figli degli operai, degli impiegati e dei dirigenti e i regali erano diversi. Aprii il mio e subito dopo vidi quello del figlio di un dirigente che era più grande e più bello”. Il padre se n’è accorto e ha scelto di correre subito ai ripari: il giorno dopo gli ha portato lo stesso pacco con allegato un bigliettino. “Al mio Alfi che non è secondo a nessuno”, c’era scritto, “il biglietto lo porto sempre con me”.



