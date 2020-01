Alfonso Signorini/ Il web: “Quanta ipocrisia, sei un pessimo conduttore”

Alfonso Signorini è pronto per la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, il reality show di Canale 5. A distanza di quarantotto ore da una puntata difficilissima, il giornalista e conduttore torna a scontrarsi con la concorrenza de “Il cantante mascherato”, lo show campione di ascolti di Raiuno. Chi la spunterà questa volta? Intanto l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 4 ha visto Signorini confrontarsi con due temi molto importanti: la squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste su Elisa De Panicis, ma anche con Adriana Volpe che ha sferrato un vero e proprio attacco alla Rai. Dopo un commovente filmato di Antonella Elia in cui ha raccontato il rimpianto di non essere diventata madre, Adriana Volpe ha raccontato di una clausola in vigore fino al 2011 in Rai che riguardava la possibilità di diventare mamma. Un tema importante che la Volpe ha trattato con grande precisione al punto che Signorini è intervenuto per sottolineare: “oggi, una donna, anche se lavora, anche se è una grande professionista, deve sentirsi libera delle sue scelte, dell’essere mamma. Non devono esserci vincoli contrattuali che le vietino di provare questa gioia”. Sul finale poi il conduttore ha inviato in studio lo squalificato Salvo Veneziano a cui ha detto: “so di avere una brava persona, un buon padre, un buon uomo, ma può succedere nella vita di essere superficiali, ma hai detto delle cose gravissime” – “è stato uno stato di goliardia nella mia testa, eravamo lì in questa casa, mi sono lasciato andare, volevo fare il pagliaccetto, loro ridevano ed io continuavo a parlare, ma ho chiesto scusa subito”.

Alfonso Signorini stroncato dal web: “predichi bene ma razzoli male”

La gogna mediatica andata in onda al Grande Fratello Vip 4 verso Salvo Veneziano e gli altri tre concorrenti storici del GF alla fine si è rivolta contro il padrone di casa. Alfonso Signorini, infatti, è stato letteralmente preso di mira da parte del pubblico dei social per via di un servizio pubblicato su Chi dedicato alla ministra Marianna Madia paparazzata intenta a mangiare un gelato. Le foto, ma in particolare le frase che accompagnavano il servizio non sono piaciute al pubblico dei social che ha puntato il dito contro il conduttore. “Alfonso Signorini in cattedra contro il sessismo ma fece lo stesso con il gelato del ministro Madia. Predichi bene ma razzoli male caro mio” scrive un utente, mentre un altro scrive “Io nn dimentico la bava alla bocca di #alfonsosignorini quando insultava GDL Alfo anche tu un giro in un centro antiviolenza no?”. Tanti i commenti, come quello di un utente che scrive “#GFVIP #alfonsosignorini i due volti del sessismo. La morale col corso di recupero perché le donne no si toccano e la realtà in edicola. La doppia faccia di alfo”, mentre un altro precisa “#BarbaraAlberti ha emesso la sua sentenza senza conoscere, ha buttato là una bella frase, impostata bene, e #AlfonsoSignorini ne ha fatto un manifesto. Quanta ipocrisia solo per fare ascolti…”. Sul finale poi la stoccata finale di un utente “Caro #alfonsosignorini, sei un pessimo conduttore. Avete messo alla gogna persone che non hanno fatto nulla. Ripeti in continuazione di non essere in un tribunale e li avete condannati ai “servizi sociali”. Rivogliamo la Blasi”.

