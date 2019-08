Alfonso Signorini/ “Io come Pamela Prati”… per non dimenticare!

La replica de Il Maurizio Costanzo Show in onda oggi, 8 agosto 2019, ci proporrà la puntata con ospite anche Alfonso Signorini. Proprio il direttore di “Chi”, ha parlato di Pamela Prati e del grandissimo caso mediatico sollevato dal suo finto matrimonio con Mark Caltagirone, imprenditore-fantasma che in realtà non è mai esistito. “Anche io sono stato “Pamela Prati”, ha raccontato. “Siamo nel 2009 fui contattato su Facebook da un tale che si chiamava Lorenzo Coppi. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti come medico per una missione umanitaria, mi dice che vuole conoscermi meglio. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo perché ero pazzo e succube di questa persone, lo volevo vedere”. Sul suo profilo di Facebook si è poi palesata proprio Donna Pamela con un messaggio: “oggi è la manager di Pamela Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.

Alfonso Signorini ospite de Il Maurizio Costanzo Show

Nel corso dell’appuntamento in replica del Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha anche raccontato di aver sentito Pamela Prati “L’ho messa in guardia” e poi ha proseguito “Non ho ancora capito se ci è o ci fa, se è vittima o carnefice”. Secondo il direttore però il matrimonio l’8 maggio non ci sarebbe mai stato “Non nego che l’8 maggio si sposerà. Un prestanome che si faccia chiamare Marco Caltagirone lo troverà facilmente, basta pagare, ma controllate i documenti”. Come avete visto, le nozze non ci sono state e le tre (Prati-Michelazzo-Perricciolo), hanno interrotto i rapporti tra di loro. Oltre a Signorini, sul palcoscenico ci saranno anche Barbara Palombelli, il prof di “Amici” e conduttore radiofonico Rudy Zerbi, l’autrice televisiva Irene Ghergo, l’attore Lello Arena, Pio e Amedeo, il press agent del cinema Enrico Lucherini, Soleil e Jeremias, l’imitatore Manlio Dovì, il fondatore della catena “Rossopomodoro” Franco Manna e il luminare della cardiochirurgia Alessandro Castiglioni.

