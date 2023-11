Alfonso Signorini si cancella dall’ordine dei giornalisti/ “Ecco perché e cosa farà in futuro”

Alfonso Signorini ha deciso di sospendersi dall’ordine dei giornalisti: il motivo

Il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini ha deciso di cancellarsi dall’ordine dei giornalisti. A renderlo noto è stato il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, secondo cui il conduttore del reality di Canale Cinque e direttore – solo editoriale – del settimanale Chi avrebbe deciso di mettere almeno per il momento da parte la sua carriera di giornalista per poter abbracciare un mondo nel quale, a giudicare da quanto apparso di recente sui suoi profili social Alfonso Signorini, sembrerebbe essersi lanciato con un certo interesse e voglia di mettersi in gioco: quello delle pubblicità su Instagram.

La decisione di Alfonso Signorini però non avrà delle particolari ripercussioni sul lavoro. Come ricorda anche il noto portale Fanpage, l’iscrizione a un albo professionale come quello dei giornalisti impedisce ai propri iscritti di fare pubblicità a qualunque articolo e in qualsiasi modalità o forma. È per questo motivo che, per evitare di incorrere in una severa sanzione, il conduttore del Grande Fratello Signorini ha deciso quindi di tirarsi indietro per evitare problemi. Alfonso Signorini dunque rimarrà in pianta stabile nello staff che cura il giornale Chi del quale mantiene anche la direzione editoriale. A questi impegni andrà a sommarsi la nuova attività di promozione social di Alfonso Signorini, che ha deciso di sfruttare il suo profilo Instagram, forte del seguito di quasi 1 milione di follower e della riconoscibilità di un personaggio diventato ormai di casa per il pubblico.

Alfonso Signorini racconta il suo passato sentimentale

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha concesso una interessante intervista al quotidiano Il Corriere della sera, dove ha aperto la scatola dei ricordi, soffermandosi anche sul suo passato sentimentale. Da circa vent’anni Signorini è legato a Paolo, conosciuto su una chat di Tiscali. Ma nella precedente vita di Signorini c’è stato spazio anche per le donne. Dopo una prima delusione sentimentale, Alfonso infatti iniziò una nuova storia.

Intervistato dal Corriere della sera, Alfonso Signorini ha ricordato una sua controversa relazione: “Quando avevo ormai deciso di chiudere per sempre quella porta, su un pullman per Moena incontrai Laura, ragazza stupenda, romana, diretta al mio stesso albergo. Fu amore. E con lei ho passato sette anni da dio. Ero innamorato pazzo. Intelligente, mi ha dato parecchio filo da torcere. Ogni weekend venivo a Roma in treno, con la gabbietta del gatto. Ci ho sofferto, ero preso anima e corpo. E forse anche per ripicca ho fatto il salto della quaglia, tra mille turbamenti. Avevo trent’anni e passa, non ero mai stato con un uomo, pur convivendo con certi pensieri” ha ricordato il conduttore di Canale Cinque Alfonso Signorini.

