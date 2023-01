Alfonso Signorini, televoto truccato al GF?/ “Antonella preferita mi ha stupito, ma…”

Alfonso Signorini, replica alle polemiche sul “non è fake”

Nella puntata di lunedì 26 dicembre del Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico, un esito del televoto che ha lasciato tutti – fuori e dentro la casa – molto perplessi. In molti hanno insinuato che il televoto sia pilotato. T

ra le pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha voluto rispondere in prima persona a tutti coloro che sostengono che il televoto del reality show di Canale 5 sia fake: “Lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.

I dubbi del pubblico del Grande Fratello Vip 2022

Le parole di Alfonso Signorini, però, non sembrano aver convinto il pubblico del Grande Fratello Vip 2022. Sui social in molto mettono in dubbio le dichiarazioni del conduttore: “Sì Alfonso è tutto vero come il biglietto di rientro di Charlie e Wilma”, ha scritto un utente facendo riferimento ai rientri di Gnocchi e Goich dopo l’eliminazione al televoto.

E ancora: “Come no? Perché noi ci crediamo visto che lo dice Signorini dalle pagine del suo giornale…Ma se sono stati gli stessi followers a dire che avevano i bot…” e “Se è già qualche anno che il Grande Fratello è diventato un circo adesso in questa edizione avete toccato il fondo, televoti inspiegabili contraddizioni continue tipo squalificato però può rientrare, frasi che dovrebbero rabbrividire che invece non vengono nemmeno prese in esame…”.

