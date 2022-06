Alfonso Signorini va in vacanza con ex Gf vip/ Mistero sulla mancanza di Soleil Sorge

Grande fratello vip, le sorelle Selassié non mancano alla reunion con Alfonso Signorini

Mentre si attende il solstizio d’estate 2022, reduce dall’edizione più lunga del Grande fratello vip, ovvero il Gf vip 6, Alfonso Signorini si è concesso a quanto pare una vacanza nella rinomata meta di attrazione turistica Mykonos. O almeno questo è stando ora a quanto trapela in queste ore dal profilo Instagram del conduttore tv, ma non solo. Perché sempre dal web temerge che Signorini non è solo nel bel mezzo della sua vacanza, infatti nel soggiorno che lo vede protagonista nell’isola greca spuntano anche i nomi di ben 6 ex concorrenti del Grande fratello vip, nel dettaglio la coppia del Gf vip 5, il trio di principesse e due influencer che hanno invece preso parte al Gf vip 6. Di chi parlano gli indizi in questione?

Sul profilo ufficiale di Chi magazine su Instagram, un video immortala le principesse Lulù, Clarissa e Jessica Selassié mentre si danno alla ricerca disperata di Alfonso Signorini per gioco a Mykonos, per poi trovare il conduttore e volto tv di casa Mediaset. Un video che fa ora incetta di like e che diverte molto gli internauti, in rete. E intanto spuntano anche altri particolari della reunion post-Gf vip all’isola greca. In un post condiviso su Instagram, Alfonso Signorini si lascia immortalare in foto insieme ai “Prelemi”, ovvero la coppia nata al Gf vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Insieme alla coppia vip e il trio delle principesse, ad aggiungersi alla reunion, reduce dal Gf vip 6, sono stati anche Gianluca Costantino -come riporta Biccy- e Delia Duran (promessa sposa di Alex Belli).

Soleil Sorge assente alla reunion post-Gf vip

Ma in che rapporti è Alfonso Signorini con il resto degli ex gieffini conosciuti nel gioco dei vipponi? Così come lui stesso ha reso noto in un botta e risposta avuto di recente su Instagram con gli internauti, del Gf vip 6 la coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per lui sono “matti e simpatici”, con Soleil Sorge non ha “alcun rapporto, purtroppo”, dopo il triangolo amoroso che lei ha vissuto e poi chiuso nella Casa con l’attore Alex Belli e la promessa sposa Delia Duran. Le sorelle Selassié non gli mancano in quanto le incontra e sente “spesso” (che siano le principesse a imporre la loro presenza nella vita di Signorini?). E neanche Alex Belli riesce a mancare a Signorini e se dovesse mancargli lui penserebbe di avere “qualche problemino da risolvere”.

Nel frattempo si attende il Gf vip 7, che potrebbe aprire i battenti a settembre 2022. Dell’atteso reality, intanto, Signorini ha anticipato: “Se è vero che ci sarà un GF misto composto da vip e non vip? No, la mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo nip“.











