Alfonso Signorini zittisce Lulù Selassiè/ “Manuel Bortuzzo non ti vuole vicino”

Alfonso Signorini riprende Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021 riguardo la conoscenza con Manuel Bortuzzo. All’interno della casa la Principessa si è avvicinata all’ex promessa di nuoto: tra i due è scattata una forte complicità sfociata anche in momenti di carezze e baci. Qualcosa però è improvvisamente cambiato e Lulù ci è rimasta davvero male al punto da ricercare più volte le attenzioni di Manuel che ha reagito davvero male. La settimana non è stata facile per Lulù che durante la diretta è stata ripresa anche dal padrone di casa Alfonso Signorini che ha detto: “è bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”.

Non solo, Signorini sempre rivolgendosi a Lulù ha detto: “non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina”.

Lulù Selassiè gelata al GF VIP da Alfonso Signorini

Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021 è gelata dalle parole di Alfonso Signorini e non sa davvero così dire, anche se cerca di giustificarsi dicendo: “penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili”. Anche Manuel Bortuzzo interviene per dire la sua: “io mi sono lasciato andare di cuore all’inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere”.

Sul finale poi l’ex campione di nuoto precisa di non aver alcun interesse per Sophie Codegoni: “è una bellissima ragazza, mi piace come persona ma non ho interesse ad andare oltre”.

