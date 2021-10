Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié “non rompermi i coglio*i”/ “Mi fai seccare le pall*!”

Continuano le tensioni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Mentre il giovane nuotatore continua a reclamare più spazi nella Casa del Grande Fratello Vip, la principessa etiope non si arrende, rendendosi protagonista di grandi scenate di gelosia. L’ultima ha visto protagonista Sophie Codegoni, invitata dalla minore delle sorelle Selassié a prendere le distanze dal suo Manuel. Nelle passate ore, rendendosi conto dell’ormai evidente freddezza di Manuel, la giovane lo ha avvicinato cercando un confronto con lui. Bortuzzo però ha preferito continuare a chiacchierare con gli altri inquilini.

A quel punto Lulù ha fatto il primo passo introducendo la conversazione e rimproverando Manuel di dare troppe attenzioni a Sophie e poche a lei: “Tu davi delle attenzioni a lei ieri notte che a me non davi. Se qualcosa succede dimmelo. Sono molto comprensiva con te e vorrei che tu lo fossi, non dico un mondo ma almeno un minimo”, gli ha quindi fatto notare. Bortuzzo, a quel punto, le ha domandato se si sia chiesta il motivo del suo cambio di atteggiamento per poi proseguire, in toni duri: “Se ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, io mi allontano. Se devi fare così… Mi fai proprio seccare le pa*e ti giuro. E’ da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me”.

Lulù Selassié ha proseguito imperterrita la conversazione facendo notare a Manuel come il suo atteggiamento sarebbe cambiato anche nei confronti della sorella Clarissa, che sarebbe addirittura scoppiata a piangere per il dispiacere. Bortuzzo però non si è fatto scalfire dalle sue parole ed anzi l’ha ulteriormente invitata a non assillarlo, spiegandole una volta per tutte le ragioni che lo hanno spinto a prendere le distanze: “Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace!”.

Il ragazzo ha quindi proseguito con estrema freddezza: “Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incazzerò mai realmente. Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio”. Quindi ha precisato che non è venuto al Grande Fratello Vip per cercare una fidanzata ed ha precisato: “I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli”. Insomma, tra i due ormai l’epilogo sarebbe molto chiaro. Lo avrà capito anche Lulù?

