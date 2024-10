Alfred e Anna, incontro dopo la rottura a Temptation Island 2024 ma le versioni sono diverse

Sono versioni completamente diverse quelle che Alfred e Anna raccontano a Filippo Bisciglia un mese dopo l’addio a Temptation Island 2024. Lui rivela di aver chiuso sia con la tentatrice Sofia che con la fidanzata Anna, volendosi ora concentrare su se stesso e su ciò che prova.

“Con Sofia ci siamo visti però non è scattato quello che mi aspettavo. Io le ho riscritto dopo che l’ho vista, sono sparito in realtà dopo l’incontro, e le ho detto la verità, che trovavo forzato entrare subito in un’altra relazione.” ha esordito Alfred, rivelando poi “Ho bisogno di avere tempo per me stesso per capire quello che voglio. Con Sofia è chiusa, non ci siamo vissuti.“ Poi sull’ormai ex fidanzata ha spiegato: “Ho visto anche Anna, tre volte… Io le ho chiesto scusa di nuovo e ho deciso di non prenderla in giro perché si merita tutto il bene di questo mondo. Devo prima sistemare me stesso per poter dare alla persona che ho al mio fianco. Se ho pensato di tornare con Anna? No, ci saremo fatti del male.”

Anna sbugiarda Alfred: “Voleva tornare con me dopo Temptation!”

Anna conferma di aver rivisto Alfred più volte dopo Temptation Island 2024, ma la sua versione dei fatti è diversa da quella ‘neutra’ dell’ex fidanzato. “Ci siamo sentiti e visti un paio di volte, una delle volte in cui ci siamo visti mi ha confessato di aver visto la single. Non mi ha chiesto scusa subito, anzi la sua frase è stata ‘io ho sbagliato, ma tu hai fatto peggio’. Mi ha detto che si sono allenati, non hanno dormito insieme.” Così ha svelato che Alfred avrebbe voluto tornare con lei: “Quello che a me da fastidio è che tu torni casa mia e mi dici ‘sono andato dalla single, ma ho capito che voglio stare con te’…” Anna, infine, stupisce ammettendo che avrebbe anche potuto perdonarlo: “Per tutto l’amore che provo ci sarei tornata qualora fuori lui mi avesse dimostrato il pentimento. Il mio cuore ha accettato quello che lui ha fatto, ma oggi non seguo il mio cuore, ma la mia testa. Anche se volessi, non ci riesco a perdonare Alfred, perdonare lui è come non rispettare me.” ha però concluso.