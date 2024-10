Alfred e Sofia si sono già lasciati: rivelazioni choc dopo Temptation Island 2024

Sembrava l’inizio di un nuovo amore a Temptation Island 2024, invece la storia tra Alfred e la tentatrice Sofia è finita ancor prima di iniziare. E non per un mancato reale interesse della ragazza, come qualcuno ha inizialmente creduto, ma per colpa degli atteggiamenti di Alfred. Il ragazzo ha deciso di lasciare la fidanzata Anna proprio per viversi la storia con Sofia fuori dal programma, ma, una volta fuori, tutto è crollato.

MILLIE E MICHELE SONO TORNATI INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2024 SETTEMBRE?/ Innamorati, ma distanti

Se lui ha motivato questa ennesima rottura col dover prima capire bene se stesso e cosa vuole dalla vita, ben diversa è stata la versione di Sofia. Furiosa, la ragazza ha dichiarato di essere stata manipolata e presa in giro da un ragazzo che si è mostrato falso ed egoista.

Durissimo sfogo di Sofia su Alfred: “A letto insieme e poi è sparito. Falso e truffaldino!”

“Sono da sola qui, dopo un mese, per una sua scelta.” ha esordito Sofia a Temptation Island 2024, apparendo vistosamente agitata e delusa. “Nonostante quello che abbiamo vissuto e le promesse che ci siamo fatti, lui ha deciso di sminuirmi per rimanere col piede in due staffe.” ha tuonato. Quindi è entrata nel dettaglio, accusando pesantemente Alfred: “È una persona che usa gli altri, che la sera stessa che siamo usciti voleva dormire con me, nonostante si fosse lasciato 10 minuti prima. Ho fatto tutto quello che potevo fare, siamo stati anche a letto insieme. Mi ha detto che ero la donna della sua vita! Ho preso i biglietti per andare insieme a New York e lui mi ha dato pacco!” Una delusione dopo l’altra, dunque, per Sofia, che conclude la chiacchierata con Filippo Bisciglia tra delusione e lacrime: “Io sono qui da sola nonostante fino a ieri ci siamo sentiti perché lui vuole tenere me buona e stare con Anna. È un falso, un truffaldino, un bugiardo!”

Titty e Antonio dopo Temptation Island 2024, lei sbotta: "Cattivo, mi ha umiliata"/ Lui scoppia a piangere