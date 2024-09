Temptation Island 2024, Alfred e Sofia sempre più hot: strusciamenti e palpatine spinte

È tempo di parlare della coppia formata da Anna e Alfred a Temptation Island 2024. La ragazza ha perso fiducia nel suo fidanzato e quest’ultimo sin da subito si è avvicinato molto ad una single. Nel pinnettu però, per Anna c’è un video sconvolgente ed anche piuttosto hot tra Alfred e la single Sofia Costantini. I due mentre sono barca si lasciano andare a giochi di sguardi e complici. E soprattutto gli sguardi della tentatrici si focalizzano su punti che non lasciano spazio a dubbi.

Anna sconvolta nota che tra il fidanzato Alfred e la single Sofia a Temptation Island 2024 c’è chimica e alchimia e la situazione prende una piega hot quando il ragazzo mostra tutta la sua felicità nell’avere accanto la giovane. “Ma non ho capito? Questa sta guardando il ‘pacco’ del mio ragazzo?” si chiede sbalordita Anna parlando con le altre ragazze: “Non si mette vergogna? C’è anche la mia famiglia che lo guarda….Io sono qui per fare Temptation Island 2024 non per vedere un film po**o” Ed infetti tra Alfred e Sofia non mancano strusciamenti e palpatine.

Alfred flirta con Sofia a Temptation Island 2024: “Anna non la vedo come la donna della mia vita”

Le immagini hot di Alfred e Sofia a Temptation Island 2024 sconvolgono Anna ma non sono le uniche. I due si mostrano sempre più complici e sintonio tanto che durante una chiacchierata la single chiede al giovane se si trasferisse a Perugia: “Tu ci verresti a Perugia con me? Perché io ho capito che dove arrivi tu, arrivo io.” Le discussioni tra i due sono quelle di due persone che si stanno frequentando parlano di partner e fidanzati con cui viaggiare e fare esperienze. Ed infatti sulla fidanzata Anna dichiara: “Per le problematiche che ci sono io non la vedo come la donna della mia vita. Ed a brucia pelo non si riesce a pensare ad un futuro se le cose vanno male.”